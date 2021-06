Indre : Familles rurales recrute une vingtaine d'aides à domicile pour l'été

Comme chaque année à l'approche de l'été, la fédération Familles rurales de l'Indre cherche des aides à domicile. Le réseau d'associations locales a en effet du mal à recruter alors pour ne pas se retrouver en difficulté, il lance un appel. Une vingtaine d'aides à domicile sont nécessaires sur le département, majoritairement pour des CDD mais aussi pour quelques CDI après plusieurs départs à la retraite.

Familles rurales emploie environ 650 aides à domicile dans l'Indre qui interviennent auprès de 3 500 personnes. Pour Sarah Etieve, directrice de la Fédération Familles rurales de l'Indre, le métier d'aide à domicile est méconnu et pas forcément attractif : "C'est avant tout un métier d'aide à la personne. Ce sont des salariés qui vont se déplacer aux domiciles des personnes aidées pour les aider dans leur quotidien : entretien du cadre de vie, aide à la préparation ou à la prise des repas, aide à la toilette etc. _C'est aussi du lien social._"

Plusieurs critères sont nécessaires pour postuler

Le réseau d'associations locales n'embauche pas forcément des personnes formées mais "essaye tout de même de prévoir un temps en doublon pour que la personne recrutée puisse faire connaissance et aller éventuellement aux domiciles des personnes chez qui elle va intervenir". Et Sarah Etieve d'ajouter : "On propose des formations en cours d'emploi et des formations professionnalisantes et qualifiantes par la validation des acquis de l'expérience."

Les aides à domicile sont amenées à intervenir sur l'ensemble du département et plusieurs postes sont à pourvoir aussi bien à Ardentes, Niherne, Varennes-sur-Fouzon, ou encore Tournon-Saint-Martin. "Il faut donc avoir un moyen de locomotion puisque les aides à domicile ont des tournées et sont amenées à aller d'un domicile à l'autre avec des kilomètres sur la journée [...] Il faut quelqu'un qui soit motivé par l'idée de s'investir dans un métier de lien social. Les journées sont bien remplies, il y des tâches multiples donc il faut quelqu'un de polyvalent."

Si vous êtes intéressé, vous pouvez appeler le 02 54 08 71 71 ou bien écrire un mail à l'adresse suivante : sarah.etieve@famillesrurales.org

Lancement d'un Bac Pro en septembre

Familles rurales lance un projet avec le lycée agricole de Châteauroux. Il sera possible pour ceux qui le souhaitent de faire un Bac Pro "Services aux Personnes et aux Territoires". La session d'apprentissage devrait démarrer en septembre. 12 apprentis seront recrutés : "On propose un un contrat d'apprentissage de deux ans avec une alternance entre les cours au CFA et des périodes pratiques en entreprises dans nos associations locales et on s'engage derrière à proposer un poste en CDI", explique Sarah Etieve. Le recrutement est désormais ouvert. Les 12 candidats seront recrutés pendant l'été.

Là encore si vous êtes intéressé, vous pouvez appeler le numéro indiqué plus haut ou bien écrire un mail à la même adresse que celle indiquée précédemment.