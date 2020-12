Indre : Fish Brenne enfin dans le rush des fêtes de fin d'année

Le téléphone sonne. Mais moins que les années précédentes : "Les restaurants et certains traiteurs sont toujours fermés. Et ils représentent 50% de notre clientèle" explique Stéphane Geoffroy, le gérant de Fish Brenne.

Fermée pendant le premier confinement, l'entreprise a rouvert à la fin du printemps mais a dû licencier trois personnes et accepter la démission de deux autres.

"Nous étions sur une progression de 20% par mois ces derniers temps. Mais là, avec les confinement, nous avons perdu plus de 500.000 euros". L'entreprise espère réaliser tout de même 2 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Alors l'entreprise compte sur les commandes de fin d'année, "des comités d'entreprise, des particuliers, mais qui feront des repas en moins grands nombre, à cause de la recommandation du 6 à table" constate Stéphane.

Pour autant, l'entreprise a les reins solides et ne veut pas mettre un coup de frein à ses projets : "Nous avons déjà rembauché deux personnes. On est sur un gros projet d'investissement sur une machine. On le maintient parce qu'on a confiance. Et ça va repartir"