Indre : forte hausse du nombre de bénéficiaires au Secours populaire depuis le confinement

Dans l'Indre, le nombre de bénéficiaires du Secours populaire n'arrête pas d'augmenter. Il est passé de 800 de à plus de 1.300 pendant la crise du coronavirus. Une situation inquiétante, surtout que les stocks diminuent plus rapidement.

Devant le Secours populaire de l'Indre, les files d'attente s'allongent depuis le début de la crise du coronavirus. Le nombre de bénéficiaires est passé de 800 à plus de 1.300. "Avec le déconfinement, on a beaucoup beaucoup de personnes qui viennent. On a environ cinq ou six inscriptions par jour", constate Marlène, une bénévole. Selon l'association, la crise du Covid-19 a précipité certaines personnes précaires dans une situation encore plus difficile.

"Le confinement n'a pas aidé. Se retrouver tous en famille, ça a créé plus de besoins. Avant les enfants mangeaient à la cantine", explique Christina, une autre bénévole. Alors le nombre de bénéficiaires a augmenté. "En ce moment, il y a une grosse grosse demande d'inscriptions. Beaucoup d'appels téléphoniques, beaucoup de colis de dépannage et c'est ensuite qu'on fait les inscriptions pour qu'ils viennent tous les 15 jours", explique Anne-Marie Picaud, secrétaire générale du Secours populaire dans l'Indre.

Plus de 500 bénéficiaires en plus en quelques mois

Conséquence : "les stocks ont bien diminués", remarque-t-elle. Heureusement, cette année, l'association avait fait des stocks plus importants que d'habitude en début d'année. "Ça part vite, mais on va essayer de contenter tout le monde. On donnera peut-être un peu moins, mais tout le monde aura quelque chose", ajoute Anne-Marie Picaud.

Elle voit de nombreux intérimaires qui ont n'ont plus de contrat à cause du confinement, d'autres qui ont perdu leur emploi, dans un contexte économique très difficile. "Beaucoup d'étrangers aussi, beaucoup de mamans seules avec plusieurs enfants, et il y a également énormément de retraités, qui n'arrivent pas à finir les fins de mois", regrette Anne-Marie Picaud, secrétaire générale du Secours populaire dans l'Indre.

Il y a quatre distributions par semaine : lundi, mardi, mercredi et vendredi après-midi. L'association précise qu'elle n'accepte plus les dons de vêtements en ce moment. Avec le déconfinement, elle n'arrive plus à les trier et à les stocker pour l'instant.