Indre : "il faut des conditions de départ décentes pour les salariés de La Halle" estime la CFDT

On a appris mardi l'identité des repreneurs pour La Halle, sur les 7 offres de reprises : aucune n'inclut les dépôts logistiques dans l'Indre, à La Malterie et Issoudun qui embauchent 500 personnes. Un comité social et économique (CSE) se tient jeudi après midi à Montierchaume.