Indre : l'association Agir 36 ouvrira une nouvelle boutique à Villedieu-sur-Indre le mois prochain

Après celles de Châteauroux et de Brive-la-gaillarde, Agir 36 ouvrira une troisième boutique à Villedieu-sur-Indre le mois prochain. L'association indrienne doit signer le bail ce jeudi 14 février.

Agir 36 est une association d'insertion qui épaule actuellement 115 personnes en rupture avec le monde du travail pour les ramener vers l'emploi. Elle fait partie des plus de 9200 structures de l'économie sociale et solidaire de notre région.

Plus de 84 000 personnes travaillent dans l'économie sociale et solidaire en région Centre-Val-de-Loire. C'est le cas d'un salarié sur dix dans le Berry. Et c'est un secteur en progression depuis 2011. Les étudiants de l'IUT de l'Indre organisent une table ronde sur le sujet à partir de 14 heures dans leurs locaux ce mercredi 13 janvier.

On parle d'économie sociale et solidaire quand les entreprises, les associations, les mutuelles, sont guidées par les principes de solidarité et d'utilité sociale. C'est le cas de l'association Agir 36 qui s'occupe de ramener des personnes en rupture avec le monde du travail vers l'emploi. Elle dispose pour cela de plusieurs six ateliers : blanchisserie, atelier repassage, centre de tri, boutique solidaire.