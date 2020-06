Indre : l'inquiétude des sous-traitants des dépôts logistiques de La Halle, menacés de fermeture

Les salariés des dépôts logistiques de La Halle s'inquiètent pour leurs emplois et attendent de connaître les offres des repreneurs potentiels de l'enseigne. Dans le secteur, de nombreux sous-traitants travaillent avec eux depuis des années et craignent les conséquences économiques.

Les emplois des 489 salariés des dépôts logistiques de La Halle à Issoudun et Montierchaume sont en danger. L'enseigne est en redressement judiciaire, les candidats à la reprise ont fait connaître leur offre au tribunal de commerce, qui doit trancher dans les prochaines semaines. Mais aucun repreneur potentiel ne semblait intéressé pour reprendre les deux entrepôts berrichons et leurs salariés. Ce qui fait craindre une vague de licenciements dans l'Indre, d'autant plus que les deux dépôts travaillent depuis des années avec des sous-traitants locaux.

En cas de fermeture des deux dépôts, cela serait une catastrophe économique pour tout le secteur d'Issoudun et de Montierchaume, car cela mettrait aussi en difficulté toutes les entreprises qui gravitent autour de La Halle. "C'est notre plus vieux client", explique Caroline Plisson, responsable de l'entreprise de transports Plisson à Issoudun.

Entre 30 et 40 conducteurs concernés dans la région

Sur les 21 camions de l'entreprise, quatre sont exclusivement dédiés au travail avec La Halle. "Ces quatre camions chargent au départ d'Issoudun pour livrer toutes les Halles aux chaussures de France. C'est un travail assez spécifique, avec du matériel adapté à leur demande", détaille-t-elle. "Entre la logistique et le transport, c'est 30% de notre chiffre d'affaires global. Pour Issoudun, c'était quand même un gros poumon économique".

Il y aura forcément de la casse de notre côté, on n'aura pas le choix. Je ne pourrais pas repositionner mes quatre chauffeurs chez des clients différents

Alors, difficile d'imaginer qu'il va falloir se passer de ce gros client. "Ça va être une page qui se tourne. Aujourd'hui, on n'y croit plus, on sait qu'à terme les dépôts vont s'arrêter. Je commence à regarder pour trouver autre chose à faire faire à mes conducteurs, mais c'est compliqué, dans ce secteur économique compliqué", poursuit Caroline Plisson. "Il y aura forcément de la casse de notre côté, on n'aura pas le choix. Je ne pourrais pas repositionner mes quatre chauffeurs chez des clients différents".

Comme elle, une poignée d'entreprises de transports sont concernées par cette inquiétude dans la région. "Aujourd'hui, dans le secteur, ça doit concerner entre 30 et 40 conducteurs, ça concerne aussi les marchands de camions, les carrossiers car La Halle demandait du matériel spécifique. Donc ça va toucher un grand nombre de personnes dans la région", estime la responsable des transports Plisson.

À cause de ses difficultés économiques, La Halle ne peut plus les payer en ce moment. "Mais il faut continuer à avancer les salaires, le gasoil, l'autoroute... En plus du Covid-19, c'est encore un coup de bambou qu'on nous met", se désole-t-elle. Il faudra attendre le 29 juin pour savoir quelle est la décision du tribunal de commerce sur le nom du repreneur, et connaître ainsi l'avenir des deux dépôts logistiques berrichons.