Plusieurs centaines d'emplois sont menacés dans l'Indre, en raison des difficultés de La Halle, Astronomics PGA et Liberty Wheels, des entreprises en difficultés dans le secteur. De quoi inquiéter le maire de Montierchaume, près de Châteauroux.

Indre : l'inquiétude du maire de Montierchaume face aux difficultés de La Halle, PGA et Liberty Wheels

L'inquiétude dans l'Indre alors que plusieurs centaines d'emplois sont menacés. En raison : les plans sociaux chez La Halle, Astronomics PGA et Makeen Energy. Il y a aussi des difficultés chez Safran Seats et Liberty Wheels. De quoi inquiéter les élus du secteur, qui craignent des conséquences économiques sur leurs communes.

À Montierchaume, près de Châteauroux, on s'inquiète des licenciements annoncés chez La Halle. 202 personnes travaillent au dépôt de La Malterie. Pour l'instant, l'offre de reprise la plus intéressante est celle du groupe Beaumanoir qui reprendrait 150 salariés. Et puis, il y a le plan social annoncé en début de semaine chez l'entreprise spécialisée dans l'aéronautique Astronomics PGA, également installé à Montierchaume. Là,71 postes sont menacés.

"Les problèmes que La Halle rencontre ont des incidences sur notre population. Ce sont, pour beaucoup, des gens qui habitent notre commune, des couples, des familles. Le chômage, ce serait une catastrophe pour eux", se désole Michel Lenglet, le maire de Montierchaume. "Et il n'y a pas que La Halle, il y a les autres, notamment dans l'aviation. PGA, c'est catastrophique aussi, car c'est une usine qui emploie des personnels qualifiés, il ne faut pas qu'on perde ce savoir-faire".

Des conséquences sur les commerces locaux

L'élu s'inquiète aussi des conséquences sur les sous-traitants. "Il va y avoir une baisse de demande de travail, donc les quelques usines qui travaillent avec la maintenance industrielle, avec l'aéronautique, elles vont être impactées aussi. Qu'est-ce qui va rester à la fin ? La crainte, elle est là : aujourd'hui, mais demain aussi", poursuit le maire.

On est dépendants de ces usines pour nos commerces, pour notre école et pour la vie de notre commune

Ces vagues de licenciements à Montierchaume aurait également des conséquences pour l'économie locale. "Ce sont des habitants qui risquent de partir, des familles qui vont souffrir. Le commerce local va être impacté. On est dépendants de ces usines pour nos commerces, pour notre école et pour la vie de notre commune. C'est le garagiste, le boulanger, le boucher, le charcutier qui vont voir leur chiffre d'affaires baisser", s'inquiète Michel Lenglet. "C'est un combat qu'il faut mener pour ne pas perdre ces emplois-là".

L'élu sera présent samedi 20 juin pour la manifestation de soutien aux salariés de La Halle, une semaine après la première mobilisation à Issoudun. Départ à 9h30 de Belle-Isle à Châteauroux.