Indre : la CGT PTT appelle à un rassemblement pour défendre le centre de tri de Déols le 5 mars prochain

Déols, France

La CGT PTT appelle à un rassemblement ce mardi 5 mars pour contester la réorganisation de la Poste dans l'Indre. Le syndicat donne rendez-vous devant l'entrée clients de la plateforme courrier de Déols, rue Sylvain Rebrioux.

"On proteste contre le transfert des trois machines de tri du centre", explique Angélique Bury, secrétaire départementale de la CGT PTT. Cela implique la suppression de positions de travail, celle des pilotes de machines par exemple. D'ici la fin de l'année 2019, tout le courrier du département sera trié en Indre-et-Loire, à Sorigny. "On dénonce aussi la fermeture du centre courrier d'Ardentes, et plus globalement la dégradation du service public postal", poursuit Angélique Bury.

Le lieu de rassemblement n'a pas donc été choisi au hasard, la date et l'heure non plus. Le rendez-vous est donné à 9h30 car ce 5 mars, à 10 heures, toutes les organisations syndicales sont invitées à une réunion avec la direction locale, dans le centre de tri de Déols.