Indre : la colère des patrons de la grande distribution gronde

Il ne reste plus que quelques heures aux directeurs des magasins de la grande distribution de l'Indre pour se mettre à la page. Dès mercredi 4 novembre, ils risquent jusqu'à 135, puis plusieurs milliers d'euros d'amende en cas de récidive si ils ne retirent pas de la vente les produits "non-essentiels" de leurs rayons. Livres, vêtements, jouets, fleurs, électroménagers ... Un décret précisera la liste exhaustive des marchandises interdites.

Incompréhension en rayon

"On va bâcher, mettre sous rubalise, bloquer ces allées de manière à ce que les clients ne puissent plus y accéder". Fabien Breton s'apprête à recouvrir les rayons de produits "non-essentiels" de son magasin. Une décision du gouvernement qui le laisse amer. "On a été des héros au mois de mars, aujourd'hui on est des pestiférés", déplore le directeur du magasin Intermarché de Valençay.

Mêmes réactions chez ses collègues du département. Tous sont restés dans le flou pendant plusieurs jours. Ils dénoncent les revirements et des contradictions du gouvernement pour définir la listes des produits prohibés."On assiste à une cacophonie", lance le directeur d'une autre enseigne indrienne, préférant rester anonyme.

Conséquences sur l'activité

Pour ces hyper et supermarchés, la vente des marchandises non-alimentaires constitue entre 7 et 12% du chiffre d'affaires. Un manque à gagner qui pourrait avoir des répercussions sur les salariés.

"Je vais sûrement devoir en mettre certains au chômage partiel", explique un directeur d'hyper. Sous sa direction, 35 salariés. Deux à trois d'entre eux pourraient être temporairement écartés des rayons. D'autres comme Fabien Breton, affirment s'y refuser. "C'est hors de question. Il y en a qui ont des prêts pour des maisons à rembourser. Ce n'est pas possible". D'autres enseignes envisagent déjà de réaffecter les employés des rayons mis sous cloche à d'autres service comme la préparation de commandes pour le drive.

Difficile de s'y opposer

"Est-ce qu'on va devenir des guerriers téméraires ?", s'interroge le directeur d'un autre Intermarché au sud de l'Indre. A demi-mot, il évoque la possibilité de désobéir. Mais les amendes et la menace d'une fermeture administrative reste dissuasive.

Fabien Breton suivra les nouvelles consignes, mais travaille déjà pour trouver une solution. "Je vais en discuter avec le maire de Valençay", lâche-t-il sans en dévoiler davantage pour le moment.

Un délai de "tolérance" a été accordé à ces grands magasins car le décret censé graver dans le marbre la liste des marchandises "non-essentielles" n'avait pas encore été publié. La mesure d'interdiction prendra effet mardi 4 novembre.