Indre : La Poste n'a "pas d'engagement sur un horaire précis" de livraison du courrier

Par Aurore Richard, France Bleu Berry

La CGT PTT de l'Indre craint de voir le courrier arriver en retard dès que le tri se fera en Indre-et-Loire, et non plus à Déols dans l'Indre. La Poste répond que sa mission de service public consiste à livrer le courrier six jours sur sept, mais sans horaire précis.