Indre : la Poste prévoit de supprimer neuf positions de travail et de délocaliser ce personnel

Syndicats et direction locale de la Poste se sont rencontrés ce mardi 5 mars, au centre de tri de Déols. La Poste a confirmé son projet de réorganisation du courrier dans l'Indre et a indiqué la suppression de neuf positions de travail. La CGT dénonce la délocalisation de ce personnel.

Indre, France

La réorganisation de la Poste dans l'Indre se précise. La CGT et d'autres organisations syndicales avaient rendez-vous ce mardi 5 mars avec la direction locale, au centre de tri de Déols. Pour l'occasion, une vingtaine de manifestants ont répondu à l'appel de la CGT à se rassembler devant le bâtiment. Pendant cette réunion, la CGT rapporte que la Poste confirme le transfert des trois machines de tri de Déols et le prochain tri du courrier de l'Indre en Indre-et-Loire à Sorigny.

Confirmation aussi de la fermeture du centre courrier d'Ardentes et de la transformation du bureau d'Issoudun en simple centre de distribution. La direction précise désormais que sur ces trois sites, au total neuf positions de travail vont être supprimées, comme les pilotes de machines de tri. Ce personnel va donc être envoyé ailleurs.

On leur augmente leur temps de trajet domicile-travail", Angélique Bury, CGT PTT Indre

Les facteurs d'Ardentes vont être répartis sur Châteauroux, Déols et Issoudun et des agents d'Issoudun vont être délocalisés sur Déols. "Il y a des personnes qui n'habitent pas autour de Déols donc on leur augmente leur temps de trajet domicile-travail et on va dégrader leurs conditions de vie", regrette Angélique Bury, secrétaire départementale de la CGT PTT Indre.

Ces personnes vont donc devoir apprendre un nouveau travail. "Ce sont des personnes qui n'ont pas 20 ans, elles ont la cinquantaine et on verra leur demander demain de tout revoir. Pourtant, avec l'âge, on a besoin d'un peu plus de temps pour assimiler les choses", estime Angélique Bury.

Le courrier sera une heure plus tard dans votre boîte aux lettres

La CGT dénonce une dégradation des conditions de travail et une dégradation du service postal. Selon le syndicat, la fin du tri au centre de Déols va entraîner du retard pour la livraison de votre courrier. Angélique Bury rapporte que la Poste prévoit une heure de retard par rapport à aujourd'hui, de son côté, la CGT prévoit plutôt deux heures.