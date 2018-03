Déols, France

C'est LE rendez-vous des professionnels du tourisme dans l'Indre. La 17e bourse touristique départementale organisée par l'ADT de l'Indre, l'agence de développement touristique, avait lieu ce jeudi à la Martinerie à Déols. Quelques 115 professionnels (musées, campings, châteaux, jardins, parcs de loisirs...) étaient représentés venus de huit départements (Indre, Cher, Creuse, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Vienne, Haute-Vienne).

S'échanger des plaquettes

Juste avant le lancement de la saison (qui va d'avril à octobre), ces professionnels se retrouvent pour échanger leurs idées et se donner les plaquettes qui feront la promotion de leurs établissements. "Nous avons vraiment besoin d'avoir plus de visiteurs pour entretenir le Château, refaire les toitures... nous avons accueilli 8.000 visiteurs l'an passé, mais il faut encore faire mieux !" confie Fanny De Marchéville la co-propriétaire du Château du Moulin, dans le Loir et Cher, un beau château du 15e siècle entre Romorantin et Selles-sur-Cher avec son conservatoire de la fraise.

Des offices de tourisme moins nombreux

Cette année l'heure est au regroupement pour les Offices de tourisme. L'an dernier il y avait par exemple trois stands pour le Parc Naturel de la Brenne, cette année il n'y en a plus qu'un. La loi Nôtre est passée par là avec le transfert de la compétence touristique aux communautés de communes. "C'est une question d'économies mais aussi stratégique, parler d'une seule voix, avec une seule communication pour qu'un territoire soit plus performant en terme de promotion", explique Géraldine Chancelle, chargé de mission au PNR de la Brenne et du label "Destination Brenne".

Les nouveaux outils de promotion de Berry Province

Cette année, Berry Province a fait éditer une toute nouvelle brochure "Berry côté Indre" (40.000 exemplaires), le guide "Activités de pleine nature" (5.000 exemplaires), la carte touristique (35.000 exemplaires) ainsi qu'un lot de six nouvelles affiches (1.200 exemplaires) sur les différents pays touristiques (Pays de George Sand, Brenne, Valençay, Champagne Berrichonne, Val de Creuse, Châteauroux).