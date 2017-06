Indre : le Auchan du Poinçonnet ouvrira bientôt chaque dimanche matin

Dès la fin de l'été, le supermarché Auchan du Poinçonnet, situé au bout de l'avenue de La Châtre à Châteauroux, ouvrira le dimanche matin de 9h à 12h30. Les syndicats appellent à manifester ce vendredi.

Une nouvelle grande surface ouvre le dimanche matin à Châteauroux : le Auchan du Poinçonnet, au bout de l'avenue de Châtre, ouvrira le dimanche matin à partir de mi-août, de 9h à 12h30. L'annonce a été faite aux syndicats fin mai lors d'un comité d'entreprise extraordinaire, et cette perspective inquiète les syndicats : la CFDT appelle à manifester ce vendredi 30 juin devant le magasin. "On n'a plus envie de se battre du lundi au samedi maintenant, il faut qu'on aille chercher les clients le dimanche ? s'interroge Alain Lavaud, délégué syndical CFDT du magasin. Je préfère qu'on se batte la semaine : des rayons propres, bien remplis et des clients satisfaits. Si on le fait, on va récupérer du chiffre d'affaires".

Le délégué syndical avance également la menace qui pèse sur le repos dominical : "On a tous besoin de ce repos le dimanche, pour aller dans les communes, pour participer à des associations, pour être avec notre famille, pour s'occuper de nos enfants, de nos grands parents....". Alain Lavaud dit avoir lancé une pétition, présentée fin mai pendant un comité d'entreprise extraordinaire, et qui aurait recueilli jusqu'à 600 signatures, celles de salariés, d'autres commerçants et de clients.

"Pas une volonté, une nécessité" Le directeur d'Auchan Le Poinçonnet

Le directeur d'Auchan au Poinçonnet, Jean-Philippe Dupuy, dit comprendre la position des syndicats, mais il assure qu'il a pris cette décision pour ne pas se faire dépasser par la concurrence. "Ce n'est pas une volonté, c'est une nécessité. À Châteauroux, la population diminue donc le gâteau diminue. Et la concurrence est de plus en plus importante. Ces deux phénomènes font que le combat est de plus en plus compliqué. On veut se mettre au niveau par rapport à la concurrence qui est ouverte le dimanche matin, et préserver l'emploi à long terme".

Les clients partagés entre "besoin de dépannage" et "respect du repos des salariés"

Dès la fin de l'été, vraisemblablement mi-août, le magasin Auchan du Poinçonnet ouvrira donc tous les dimanches matin, jusqu'à 12h30. Soit les mêmes horaires que ceux pratiqués à l'Intermarché de l'avenue de Verdun à Châteauroux. Et là, les clients sont au rendez-vous, avec chacun leur raison : C'est bête, c'est pour des croquettes de chat. Mais il faut que ça reste occasionnel, j'ai travaillé dans le commerce, le dimanche, et je sais que ce n'est pas agréable", avance une cliente. "Moi je ne suis pas tellement d'accord, le personnel a le droit à des congés comme les autres, abonde une retraitée qui préfère faire ses courses en semaine. Le dimanche, c'est très rare que je m'arrête quelque part. Là c'est juste pour 6 œufs et un kilo de sucre". "Ça fait tourner l'économie, tempère un client. Je trouve que c'est une bonne chose, si les gens sont d'accord pour travailler."

Le directeur d'Auchan, Jean-Philippe Dupuy, assure à ce sujet que seuls les employés "volontaires" travailleront le dimanche. Au total, une vingtaine de personnes doit être recrutée, pour assurer la tenue du magasin et la sécurité. Il précise qu'il a reçu à ce jour "de nombreuses candidatures", tant en interne que d'étudiants ou de salariés voulant compléter un temps partiel. Ceux qui seront retenus toucheront un salaire majoré de 50% pour les heures de travail effectuées le dimanche.