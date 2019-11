Indre : le budget 2019 du département augmenté de plus de 5 millions d'euros

Département Indre, France

Le Conseil départemental de l'Indre a voté, ce vendredi 15 novembre, en faveur d'une décision modificative. Concrètement, cela permet d'augmenter le budget du département. Pour la fin de l'année 2019, cela représente un peu plus de 5 millions d'euros. Le but est de pouvoir continuer des travaux sans avoir à attendre 2020 pour les financer. Près de 4 millions d'euros vont être alloués à l'entretien de la voirie, avec le renforcement des réseaux de routes départementales sur les cantons d'Argenton-sur-Creuse, du Blanc, de Buzançais, de La Châtre, de Levroux et de Valençay.

L'augmentation du budget servira également à d'autres projets.

Plus de 900 000 euros concerneront l'aide au patrimoine communal

240 000 euros seront dédiés à l'aménagement numérique et la consolidation de pylônes qui vont recevoir la 4G (Internet à très haut débit)

90 000 euros de subvention pour l'agence d'attractivité de l'Indre

Déjà des idées pour le budget 2020 dans l'Indre

La question des orientations budgétaires en 2020 a également été abordée. "Un exercice qui s'avère périlleux au regard du contexte économique national", dit Serge Descout, le président du Conseil départemental de l'Indre. Les dépenses de fonctionnement ne pourront pas augmenter de plus de 1,2%. Malgré tout, deux engagements sont pris : le maintien de mesures visant à préserver le pouvoir d'achat et la gestion maîtrisée de nos finances".

Plusieurs priorités sont déjà fixées pour l'année 2020 :