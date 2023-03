Indre : le combat des maires ruraux pour garder des commerces

Face au bâtiment entièrement rénové au cœur de son village, le maire de Paulnay, en Brenne, se désole. "Nous avons fait de gros travaux, investis 500.000 euros avec des aides du département et de la région. Le site est quasi prêt à l'emploi. Et pourtant, il est vide". En quatre ans, deux couples de gérants se sont présentés... et ont jeté l'éponge. Sébastien Lalange a bien quelques pistes pour expliquer ces échecs : "Ca n'a pas marché pour des raisons économiques : un manque de chiffre d'affaires notamment l'hiver. Et peut être que la stratégie des deuxièmes gérants, de miser davantage sur le restaurant/bar que sur l'épicerie, n'était pas la bonne".

Le problème de la saisonnalité du travail... c'est un peu ce que ressent aussi Lydie, qui a lancé une épicerie à Rosnay. "L'été, avec le camping, ca marche bien. L'hiver un peu moins que ce que j'espérais. Ca va, mais c'est moins quand même..."

Convaincre les riverains

L'un des enjeux est sans doute ici : convaincre les riverains qu'ils sont parties prenantes de la bonne réussite du projet. "C'est pas parce qu'une mairie souhaite maintenir un commerce en zone rurale que le potentiel économique existe, énonce d'emblée Jean Luc Gourin, responsable d'agence à la chambre des métiers de l'Indre. En dessous de 1.000 habitants, on ne peut plus tenir une boulangerie. Les riverains prennent le pain sur la zone de travail et finalement, la boulangerie du village ne sert que de dépannage pour la plupart". Lui oriente dans ces cas-là, davantage vers un dépôt de pains, voire un distributeur de baguettes, pour dépanner les personnes âgées du village ou ceux qui ont des difficultés de mobilité, amplifiées notamment avec la flambée des coûts du carburant.

Le coût du carburant : c'est pourtant un argument qui amène le maire de Paulnay a défendre la revitalisation des bourgs. "Si on veut de la population dans les villages, des entreprises qui s'installent, il va falloir conserver dans les villages de la vie et cela passe par ce type d'établissements." Dans un contexte, qui plus est, d'encouragement au télétravail et de retour à la ruralité. Pour lui, comme pour de nombreux élus, ces commerces de premières nécessités ont un rôle qui dépasse largement le simple ravitaillement alimentaire.

L'association Bouge ton Coq en est convaincue. Cette plateforme lancée en 2021, après le Covid donc, vise à aider à l'installation d'épicerie participative dans les villages où il n'existe plus aucun commerce. "Nous avons déjà aidé à lancer 150 projets et tous fonctionnent encore, s'enthousiasme Corentin Emery, co fondateur. L'idée, c'est de proposer à des collectifs de se former dans un village, chaque foyer donne deux heures de son temps tous les trois ou quatre mois pour faire tourner la boutique et on y vend des produits locaux en circuit-court". Pour l'heure, il n'y a pas de projet lancé en Berry, mais il en appelle à toutes les bonnes volonté. "On s'aperçoit que très vite, y faire ses courses devient un prétexte. Les gens s'y retrouvent, discutent, prennent un café. C'est un lieu de vie!". L'association attribue 1.100 euros au démarrage du projet pour aider à acheter le matériel et propose des modules de formation pour accompagner les porteurs de projets.

Accompagner les projets

Dans son bureau de Lignac, Laure Fuzeau propose elle aussi un accompagnement très personnalisé. Chargée d'affaires pour Initiative Brenne, elle reçoit des personnes désireuses de lancer leur entreprise. "Certains viennent avec un projet déjà très avancé, d'autres avec une simple idée, d'autres encore sans idée mais avec l'envie de voir s'ils seraient fait pour ça". Elle s'atèle alors à les aider à obtenir des subventions, monter des dossiers, leur présente d'autres chefs d'entreprise pour qu'ils se créent un réseau ou leur propose des formations. Un accompagnement totalement gratuit, capital pour s'assurer de la pérennité des projets : "Nous avons des bons chiffres de réussite au bout de trois ans". Laure Fuzeau a ainsi accompagné l'installation de pressing, d'ongleries, de cabinet de sophrologie, des reprises de commerces, des entreprises de services à la personne, etc. Avec des porteurs de projets au profil très hétéroclites : "J'ai eu beaucoup de moins de trente ans. On a aussi des personnes en reconversion, des salariés qui ont été licenciés avec le covid et veulent se lancer... "

Et si le bassin d'implantation est évidemment un critère majeur dans la bonne réussite d'un projet, la compétence du porteur de projet est déterminante. "Nous constatons que les commerces qui apportent une vraie plus-value, une compétence spécifique, des produits avec une valeur ajoutée. On n'hésite pas à faire quelques kilomètres de plus pour un boucher qui propose une très bonne viande ou pour acheter une pâtisserie de qualité" insiste Jean Luc Gourin. La chambre des métiers est donc associée au CFA par exemple dans son accompagnement des nouveaux projets. "Il existe des prêts d'honneur à zéro % en renfort des prêts bancaires. Donc aujourd'hui, le financement, on le trouve. La difficulté, c'est de trouver des porteurs de projet sur des secteurs où le potentiel économique permet d'envisager des projets à moyen et long terme" souligne Jean-Luc Gourin. Un défi qu'espère relever au plus vite le maire de Paulnay !