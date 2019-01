Indre : le conseil départemental n'augmente pas les impôts en 2019

Le conseil départemental de l'Indre a dévoilé ce mardi son budget primitif 2019. Les élus n'augmenteront pas la fiscalité départementale cette année. Les enveloppes allouées aux travaux d'investissement et aux aides aux communes sont en hausse.

Châteauroux, France

Les élus du conseil départemental de l'Indre ont voté ce mardi le budget primitif 2019. Pour la seizième année consécutive, la fiscalité départementale n'augmentera pas cette année : pas d'augmentation du taux du foncier bâti. Les élus parlent d'une décision de préservation du pouvoir d'achat des ménages.

L'enveloppe allouée aux travaux d'investissement est en hausse de 6,2% comparé à 2018 tandis que celle dédié à l'aide aux communes et leur groupement est en hausse de 19%.

Pour cette année 2019, le budget primitif du département de l'Indre s'équilibre, en dépenses et en recettes, à près de 259 millions d'euros. Un budget primitif en hausse de 2,19% comparé à l'an dernier. Ce nouvel exercice budgétaire construit dans un souci d'apaisement et de soutien aux Indriens, aux entreprises et aux communes du territoire a expliqué Serge Descout, président du conseil départemental de l'Indre.

Le président du conseil départemental de l'Indre précise qu'il n'y a "pas d'endettement supplémentaire". Dans son discours ce mardi, Serge Descout a indiqué que par leur vote, les élus mobilisaient "les ressources nécessaires" pour mener à bien les missions qui leurs sont confiées. Il a rappelé "les incertitudes et difficultés qui ne manqueront pas de fragiliser les finances" du département, en particulier "la refonte en cours de la fiscalité".

Serge Descout a indiqué que "conformément au pacte financier passé avec l'Etat", les dépenses de fonctionnement réalisées du département devraient se situer à +1,6%.

Les grandes lignes du budget 2019