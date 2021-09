Indre : le dispositif DEFI rapproche entreprises et demandeurs d'emploi grâce à la formation professionnelle

Le programme de formation professionnelle financé par la région Centre-Val de Loire va permettre à 27 demandeurs d'emplois de se former dans les secteurs du transport et de trouver un emploi dans des entreprises en pénurie de main-d'oeuvre.

Remettre les demandeurs d'emploi sur les rails grâce à des formations dans le domaine des transports. C'est l'objectif des deux conventions Développement de l'emploi par des formations inclusives (DEFI) signées entre la Région, des acteurs comme Pôle Emploi, et des entreprises du secteur de transports de voyageurs et de marchandises. Deux de ces conventions ont été signées ce mercredi au sein du centre de formation Malus, à Déols, qui accueille et forme 27 demandeurs d'emploi.

A l'issue de plusieurs mois de formation financée par la Région, 27 stagiaires obtiendront leur diplôme de chauffeur poids lourd dans le transport de voyageurs ou de marchandises. A la clef, il y a surtout un emploi, en CDD de six mois minimum ou un CDI dans les entreprises partenaires du dispositif.

La première session DEFI regroupe 13 demandeurs d'emplois. Pendant plusieurs mois, ils sont formés à la profession de conducteur routier spécialisé dans le transport de marchandises. Au programme : passage du permis C, C1, et C1E (super-lourds) et apprentissage de notions de Responsabilité sociale de l'entreprise (RSE). Le tout, financé par la Région Centre-Val de Loire à hauteur de 113 458 euros.

Au bénéfice des entreprises et des demandeurs d'emploi

Kenza, 19 ans, bénéficie de cette formation. Dans quelques semaines, elle entamera un contrat au sein de l'entreprise de transport routier Van de Walle : "Cette formation m'a donné encore plus envie de faire ce métier. C'était une passion depuis toujours. J'ai fait un CAP cariste dans un lycée de routiers à Issoudun. Je fais partie de la Garantie Jeune qui nous aide à nous trouver un travail, une autre perspective. J'ai toujours signalé mon intention de passer le permis poids lourd et c'est là qu'on m'a parlé de ce titre pro. J'ai travaillé dur pour l'avoir, je compte par la suite partir à l'international."

Une deuxième promotion de 14 stagiaires est formée au transports de voyageurs. Là encore, le dispositif reçoit des fonds de la Région : 94 617 euros. Grâce à l'initiative, Christophe Bobko, directeur de LDT Transports à La Châtre et vice-président de la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) a trouvé trois nouveaux chauffeurs. Une aubaine dans un secteur en manque chronique de main-d'œuvre.

A l'issue de cette formation, nous allons travailler avec des conducteurs parfaitement opérationnels

"Ce dispositif a le mérite de produire des formations qualifiantes, se félicite Christophe Bobko. Traditionnellement quand on veut valider le permis D nécessaire à la conduite de l'autocar on est sur une formation qui dure deux mois, une formation assez dense. Là on est sur un processus long de quatre mois, sur lequel il y a des formations complémentaires, typiquement le diplôme de sauveteur-secouriste au travail qui est un vrai plus dans le quotidien du conducteur de transports de voyageurs. A l'issue de cette formation, nous allons travailler avec des conducteurs parfaitement opérationnels."

Un deuxième session de formation pour les transporteurs de voyageurs est déjà prévue au moins de janvier 2022. "On est enchantés, car cela veut dire qu'on va avoir une quinzaine de conducteurs sur le marché pour la rentrée de septembre 2022", conclut le directeur de l'entreprise de voyageurs en délégation de service publics pour le transport scolaire.