Indre : le forum sur la création-transmission-reprise d'entreprises devient "Une semaine pour entreprendre"

S'adapter et proposer une formule innovante : c'est ce que vont faire la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Indre, la Chambre de métiers et d'artisanat et la chambre d'agriculture de l'Indre pour remplacer le Forum Création-transmission-reprises d'entreprises qui se déroule habituellement à Belle-Isle ou à Balsan. Reporté en raison de la crise sanitaire, le rendez-vous va donc s'adapter en proposant une édition "digitale".

Le Forum qui devient "Une semaine pour entreprendre" va se décliner à travers une série de "webinaires", des conférences en ligne qui auront lieu du lundi 23 au vendredi 27 novembre de 18h30 à 19h30. Animés en direct depuis la CCI par des experts des trois chambres consulaires, ces rendez-vous permettront aussi aux internautes de poser des questions sous forme de chat. Seule condition pour participer, s'être inscrit préalablement sur le wite www.entreprendre-indre.fr

Les trois chambres organistatrices de ce rendez-vous précisent qu' "au-delà de la création d'entreprise, il y a, dans l'Indre, de belles opportunités d'affaires à reprendre. Plus de 200 affaires sont actuellement en vente dans tous les domaines d'activités."

5 webinaires, 5 thématiques