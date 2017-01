Indre : le magasin Weldom de Saint-Maur ferme ses portes

Le magasin était en grande difficulté depuis plusieurs années selon la direction du groupe. Il est en cours de liquidation.

La décision a été prise mi-novembre face aux difficultés économiques que rencontre le magasin de Châteauroux. Il faut dire que dès le départ, l'affaire était mal engagée selon la direction du groupe MSB Obi, qui possède l'enseigne Weldom. En 2011, lorsque le groupe reprend le magasin de Saint-Maur, le site est déjà en déficit. "Nous avons tenté de réduire la surface commerciale, qui est passée de 6.000 m2 à 4.000 et nous n'avons pas remplacé le personnel partant..." explique la direction du groupe. Mais rien n'y a fait. Le déficit n'a pas pu être résorbé. A tel point que le magasin castel-roussin accusait, selon la direction, "le plus gros déficit des 21 magasins Weldom que possède le groupe MSB Obi".

Ces mauvais résultats seraient la conséquence d'une concurrence trop directe avec les deux autres leaders du marché, les géants Brico Dépôt et Leroy Merlin, installés à moins de 8 km de là. Deux sites qui seraient, en plus, mieux situés et plus accessibles, selon l'analyse du groupe MSB Obi.

Le site de Châteauroux emploie 21 salariés. Quatre d'entre eux auraient déjà retrouvé un emploi et une personne serait en pourparlers pour un reclassement en interne. Pour les autres, il faudra en passer par un plan de sauvegarde de l'emploi qui est actuellement sur le bureau de la DIRRECTE - Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Les procédures de licenciement devraient intervenir d'ici fin février, début mars au plus tard.