Indre : le quotidien l'Echo la marseillaise dit "adieu" aux lecteurs

C'est un quotidien historique de la presse régionale qui devrait disparaître ce soir. Fondé en 1943 sous l'occupation, L'Echo la Marseillaise, qui paraît dans cinq départements et notamment l'Indre, en saura plus son avenir ce soir mais plus personne ne se fait d'illusion. "Il est très difficile d'avoir de l'espoir, il faudrait que dans la journée nous arrivent des éléments assez surréalistes", se désole son directeur et gérant Frédéric Sénamaud.

L'Echo emploie 44 salariés et des dizaines de correspondants

L'édition de ce mercredi 6 novembre est donc un hommage rendu à ce titre ancré à gauche, s'y succèdent témoignages de lecteurs, d'élus, des unes historiques également. Un quotidien qui pourrait disparaître, pour revivre en hebdomadaire ? C'est loin d'être évident prévient Frédéric Sénamaud, qui rappelle qu'en cas de liquidation, il faudrait repartir sans aucun moyen financer.