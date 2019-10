Indre : Le secteur de la maroquinerie et du textile, à la recherche de nouvelles recrues

Le salon de la maroquinerie et du textile Smart 36 était organisé ce mardi 1er octobre à Châteauroux. Objectif : attirer de nouveaux candidats, car le secteur recrute dans l'Indre.

Le secteur du textile et de la maroquinerie de main d'oeuvre dans l'Indre. La filière se porte plutôt bien, mais elle a du mal à de trouver de nouveaux salariés pour ceux qui partent à la retraite Pour tenter d'attirer les candidats un salon s'est déroulé ce mardi 1er octobre à Châteauroux, le salon Smart 36, avec plusieurs grandes entreprises du secteur dans le département.

300 possibles recrutements dans l'Indre

Après une période sans embauches, la maroquinerie et le textile ont à nouveau besoin de recruter. Dans l'Indre, le secteur emploie près de 2000 personnes, et il y a "une possibilité de recrutement de 300 personnes" selon Catherine Dupont, vice présidente de Châteauroux métropole en charge du développement économique, des affaires commerciales, et de l'accès à l'emploi.

Preuve de la bonne santé du secteur : le maroquinier Rioland cherche à embaucher près de 150 personnes; Balsan, quand a elle, vient de décrocher un nouveau gros contrat avec la SNSM, la société des sauveteurs en mer.

Un manque de formations

Si le secteur se porte bien dans l'Indre, il a du mal à recruter. Plusieurs freins possibles ont été identifiés par les professionnels : un défaut d'image du secteur industriel, un manque de communication, ou encore des difficultés liées à la formation; en effet, selon certains responsables des ressources humaines, il y a un manque de structures pour former la nouvelle main d'oeuvre. Ce que reconnaît d'ailleurs Châteauroux Métropole, qui s'apprête à accompagner Rioland pour pouvoir former de nouveaux salariés en interne.