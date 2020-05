Indre : les agents des impôts confinés mais mobilisés

En temps normal, la période est déjà propice à de nombreuses questions. Mais cette année, confinement oblige, c'est encore pire admet Maryvonne Dubois, directrice des finances publiques de l'Indre : "La première semaine, nous avons eu 1.300 appels environ. C'est significatif parce que beaucoup viennent de personnes que nous avons l'habitude de voir dans les centres des impôts, fermés cette année. Ce sont donc des appels qui demandent du temps, c'est plus long..." Une habitude qu'il faudra garder : les impôts ne rouvriront pas au public le 11 mai. Vous devrez donc continuer de poser vos questions par mail ou par téléphone.

Maryvonne Dubois, directrice des finances publiques de l'Indre Copier

D'autant qu'il y a une nouveauté : les deux tiers des 130.000 foyers fiscaux de l'Indre ont reçu une déclaration automatique. "Ces foyers reçoivent une déclaration qui reprend les revenus déclarés l'an passé et de sources connues de l'administration fiscale, explique Maryvonne Dubois. Vous devez vérifier. Et si tout est correct, il n'y a rien à faire. Ni à signer, ni à renvoyer. C'est automatique". En revanche, si vous avez des charges à déduire -abattement fiscal, déduction d'impôts suite à des travaux ou emploie d'une aide à domicile par exemple - vous devez soit compléter la déclaration papier soit, si vous remplissez votre déclaration sur internet, ajouter les lignes manquantes. "Nous estimons qu'environ 40.000 foyers fiscaux indriens n'auront rien à corriger et donc pourront passer directement par la déclaration automatique !"

En ligne, dans les départements de l'Indre, vous avez jusqu'au 8 juin pour compléter votre déclaration d'impôts. Dans le Cher, c'est jusqu'au 4 juin. En version papier, c'est pour tout le monde pareil : le 12 juin à minuit.