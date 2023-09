Indre : les aides à domicile face au prix de l'essence

Pour le lever, la toilette, le ménage, les repas, la prise des médicaments ou le coucher, les aides à domiciles sont essentielles au quotidien de millions de français, des personnes âgées pour la plupart. En milieu rural, elles doivent effectuer plusieurs dizaines de kilomètres chaque jour pour se rendre au domicile de leurs clients.

« Ambrault, Vouillon, Neuvy-Pailloux, Condé, Saint-Août... », énumère Sophie Thomas à propos de ses destinations de la journée, qui l'occupent de 8 h du matin jusqu'à 21 h. Aide à domicile à Familles rurales depuis 32 ans, elle ressent l'augmentation du prix de l'essence dans ses dépenses.

Il lui arrive de rouler près de 250 kilomètres en une seule journée de travail pour s'occuper de tous ses clients. Sophie Thomas dépense environ 40 euros tous les deux jours en essence.

Emmanuel Macron a annoncé dimanche soir durant sa prise de parole, en direct sur TF1 et France 2, la mise en place d'un chèque carburant de 100 euros par an et par voiture. Celui-ci concernera les travailleurs qui « ont besoin de rouler » et faisant partie des 50 % de travailleurs les plus modestes.

« Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec 100 euros ? Ils ne se rendent pas compte que dans les petites campagnes, il faut faire de la route. Rien que le weekend, je peux faire 280 kilomètres et je suis obligé d'y aller, donc je suis obligé de mettre de l'essence », conteste Sophie Thomas.

570 000 aides à domicile en France

Ce chèque carburant ne pourra par ailleurs pas être versé avant début 2024 a précisé le ministère de l'Économie.

En 2022, la France comptait 570 000 aides à domicile tous statuts confondus selon le ministère des Solidarités.