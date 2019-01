Indre : les casses automobiles débordées avec la prime à la conversion

La Châtre, France

La prime à la conversion fête ses un an. Cette prime doit aider les Français à remplacer une voiture ancienne par une autre, moins polluante. En 2018, ce coup de pouce allait de 1 000 à 2 500 € selon les ressources et le véhicule et il est renforcé en 2019. La prime est doublée, elle peut maintenant monter jusqu'à 5 000 € pour les 20% de ménages les plus modestes.

Cela devrait encore séduire de nombreux Français. Déjà l'année dernière, il y a eu 300 000 demandes. Cela a donné du travail supplémentaire aux casses automobiles, c'est le cas à Récup'Auto à La Châtre où l'activité a bondi de 50%.

Une personne a été embauchée en CDD pour renforcer l'effectif

"Avant, on tournait à cinq ou six voitures par jour et là, on double largement", explique Laurent, qui travaille là depuis huit ans. Récup Auto est passée de 650 entrées de véhicules à 1000 entrées. Un CDD a même été recruté.

La personne employée en CDD va sûrement être embauchée en CDI si l'affluence de voitures est aussi importante en 2019. © Radio France - Aurore Richard

Isabelle, elle, s'occupe seule de la partie administrative. "Il faut détruire les cartes grises et après, les télétransmettre. On s'est organisé différemment pour l'enregistrement : on fait immédiatement alors qu'avant, on faisait en décalé. On est obligé de faire au fur et à mesure pour ne pas être débordé", souligne Isabelle.

Des pertes sur la revente de pièces détachées

C'est aussi nécessaire pour ne pas être encombré. Le gérant a 14 000 m², mais la réglementation lui interdit d'avoir trop de voitures. Il a donc toujours besoin de place et rapidement. "_On n'a pas le temps d'analyser les pièces et de les mettre à la vente_. On est dépassé ! Des véhicules partent donc à la ferraille presque complets. On est presque devenu des ferrailleurs", estime Jacques Aladenise.

Le traitement d'un véhicule coûte 200 € au gérant. © Radio France - Aurore Richard

Des pièces non vendues, cela veut dire moins d'argent dans les caisses. Alors que les dépenses, elles, augmentent selon le gérant :

Tout est multiplié par 50% en plus. Le coût de dépollution, le coût de transport dans notre parc, c'est 200 € par véhicule"

Des frais qu'il arrive à gérer pour l'instant, mais il sait que pour s'en sortir, il devra vendre des pièces par internet, et plus seulement au comptoir.