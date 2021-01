Indre : les commerçants pourront ouvrir les dimanches de solde, les 24 et 31 janvier

Pour permettre aux commerçants de compenser autant que possible les pertes liées au dernier confinement, la préfecture de l'Indre a pris un arrêté les autorisant à ouvrir les dimanches 24 et 31 janvier, sans dérogation.

Les commerçants du département de l'Indre qui le souhaitent, pourront ouvrir les dimanche 24 et 31 janvier sans dérogation. La préfecture du département à pris un arrêté en ce sens après des consultations avec les commerçants, la Chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers et de l'artisanat et les organisations d'employeurs et de salariés.

Dans cet arrêté, il est précisé que le dernier confinement "a entraîné une perte d'activité très importante survenue juste avant Noël, qui constitue une période essentielle pour les différents commerces". La préfecture estime par ailleurs que "la période des soldes d'hiver, dont la date d'ouverture a été reportée au mercredi 20 janvier 2021, rend nécessaire la régulation des flux et l'étalement de la clientèle sur la semaine, permettant une meilleure application des mesures barrières pour faire face à l'affluence prévisible au cours des deux premières semaines des soldes".