Indre : les croquets de Charost confrontés à la pénurie de beurre

L’entreprise de biscuits basée à Neuvy-Pailloux dans l’Indre doit prendre sur ses marges en raison de la flambée des prix du beurre. Mais la production n’est pas à l’arrêt.

La pénurie de beurre continue. Et les professionnels de la biscuiterie subissent la crise de plein fouet. Dans l'Indre, Marie Chartin est la gérante des Croquets de Charost, cette spécialité berrichonne. Si il n'y a pas de beurre dans les croquets, l'entreprise fabrique aussi des sablés. Et pour les sablés, qui contiennent entre 20 et 25% de beurre, le coût de production est en nette augmentation.

On est obligé de rogner sur nos marges" (la gérante)

A ce stade de la crise, Marie Chartin assure qu'elle n'a pas encore de problème d’approvisionnement en beurre, car la laiterie de Verneuil, où elle se fournit, continue de lui vendre la matière première. Mais elle rencontre un problème sur les prix. "Les prix ont doublé, on est passé de 4 à 8 euros le kilo de beurre, donc nos marges sont diminuées d'autant (...) forcément on perd de l'argent, mais il n'y a pas de conséquence pour le consommateur, nos prix étant fixés à l'année", indique-t-elle à France Bleu Berry.

L'entreprise "Les croquets de Charost" est installée à Neuvy-Pailloux dans l'Indre et fait travailler six salariés. Pour rappel, dans le Cher fin septembre, les Pâtes François, entreprise de pâtes feuilletée à Blancafort n'avait pas eu d'autre choix que d'imposer le chômage technique à ses salariés en raison de problèmes d'approvisionnement.