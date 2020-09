Indre : Les facteurs brennous dénoncent une dégradation du service public

Si vous habitez dans le secteur du Blanc, de Tournon-Saint-Martin ou de Belâbre, vous n'avez sans doute pas eu de courrier ce matin. Selon la CGT, 23 des 25 facteurs du secteurs étaient en grève pour protester contre leurs conditions de travail.

"Pendant le confinement, la direction a décidé unilatéralement d'abaisser notre durée de travail journalière de 7h à 6h40, sous prétexte qu'il y avait moins de courrier, explique Jean Marc Dufour, facteur au Blanc et militant CGT. Or, on a jamais eu tant de colis et depuis cet été, il y a un gros volume de courriers. Pour autant, on reste sur 6h40. Donc on n'a pas le temps de tout distribuer et la direction nous dit de choisir et de ne pas desservir toutes les maisons. Une fois on pénalise celles du début de tournée, une fois celles de la fin. On doit faire le tri nous-même. Vous parlez d'un service public!"

Les grévistes dénoncent également une baisse considérable de leur qualité de vie au travail : "Avant, nous prenions le temps d'échanger quelques mots avec les retraités, les gens du coin... C'est important, surtout à la campagne. Et là, la direction nous dit qu'on n'est pas là pour ça. Il faut faire vite...Les gens ont leur journal à 15h et c'est nous qui nous faisons engu*** ! "

Selon un facteur gréviste, la direction

Les grévistes demandent des renforts pour assurer l'intégralité des tournées. Ils menacent de ne pas reprendre le travail demain matin s'ils n'obtiennent pas gain de cause.