Indre : les gilets jaunes continuent de se mobiliser pacifiquement ce samedi

Indre, France

A Paris, ce samedi 8 décembre, cette nouvelle mobilisation des gilets jaunes a déjà fait une cinquantaine de blessés. Rien à voir avec les rassemblements de l'Indre. Cela a commencé ce matin, à Châteauroux avec une cinquantaine de personnes rassemblées devant le centre de secours des pompiers où se tenait une cérémonie à l'occasion de la Sainte-Barbe. Cet après-midi, près de 500 gilets jaunes ont effectué une marche depuis Belle-Isle, là aussi à Châteauroux.

Pour cette marche, les gilets jaunes sont partis de Belle-Isle où se tient également le Téléthon, ce week-end du 8 et 9 décembre. Ceux qui le souhaitaient ont été invités à déposer une pièce en faveur des personnes atteintes de maladies génétiques rares.

Le départ de la marche des #giletsjaunes est donné à Belle-Isle, à Châteauroux. Ils sont près de 450 cet après-midi. pic.twitter.com/8YZMiQPwMd — France Bleu Berry (@FB_Berry) December 8, 2018

Les gilets jaunes ont choisi de ne pas traverser le centre-ville, contrairement au rassemblement du 1er décembre dernier, afin de ne pas gêner les commerçants et les clients.

Les gilets jaunes ont contourné le centre-ville de Châteauroux ce samedi. © Radio France - Aurore Richard

Pour cette nouvelle mobilisation, ils n'ont pas non plus choisi au hasard d'effectuer une marche, c'est un moyen simple de réunir le plus de personnes possibles. Ce samedi, il y avait une nouvelle fois des retraités, des jeunes, et même des marcheurs pour le climat qui ont décidé de rejoindre le cortège des gilets jaunes après leur propre marche dans le centre-ville.

Des mobilisations à La Châtre, au Blanc ou encore à Argenton

Dans le reste du département, des rassemblements ont eu lieu dans la matinée à La Châtre, avec 80 personnes sur le rond-point du Lion d'Argent, mais aussi à Issoudun, route de Bourges, au Blanc et aussi à Argenton où on a également manifesté pour le rétablissement d'arrêts d'Intercités en gare.