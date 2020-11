Indre : les restaurants ne rouvriront pas avant le 15 janvier : "Ca va être une catastrophe"

Le deuxième confinement, c'est un coup dur pour les restaurateurs et cafetiers de Châteauroux et de ses alentours. Et une réouverture qui n'arriverait qu'à la mi-janvier, comme l'envisage le gouvernement, "ça va être une catastrophe", affirme le chef et patron de Jeux 2 Goûts Christophe Marchais.

En juillet 2020, le patron de l'Auberge de Claise Fabien Gorgy achève de payer le crédit de son fonds de commerce de Neuillay-les-Bois après 5 ans d'activité : 35 000 euros. Mais la Covid le met à genoux. "J'avais totalement remboursé mon prêt. Mais j'ai dû refaire un crédit du même montant pour survivre". Il bénéficie d'un prêt garanti par l'Etat (PGE). Pour l'instant, il n'a rien à rembourser. "Mais quand l'activité reprendra, on sera à nouveau endettés pour cinq ans", déplore-t-il.

En attendant les aides de l'Etat

Le fonds de solidarité aux entreprises devrait être versé début décembre, selon le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Une compensation de perte de chiffre d'affaires jusqu'à 10 000 euros. Une aide dont Fabien a besoin, sans savoir combien il va toucher. "Pour l'instant on est dans le flou complet, on ne sait rien. C'est un gros souci pour tous les restaurateurs et pour tous les commerces", déplore-t-il.

Le patron de l'Auberge de Claise Fabien Gorgy s'est endetté de 35 000 euros pour garder son affaire à flot © Radio France - François Chagnaud

Le retrait de commandes ? Il y a pensé bien sûr, mais : "Il y a 20 maisons dans un rayon d'un kilomètre", explique-t-il. L'Auberge de Claise, sur le bord de la route de Châtellerault, reste isolée, à l'orée de la Brenne. Les voisins soutiennent son activité, mais Fabien ne voit pas suffisamment de clientèle pour justifier la mise en place d'un système qui implique des coûts supplémentaires. Pour les fêtes de fin d'année, il proposera tout de même des repas de fête à emporter.

Moral en berne

La salle vide de l'Auberge de Claise de Neuillay-les-Bois désespère Fabien Gorgy. "Ca fait plus que mal au coeur. Je comprends tout à fait qu'il y ait des restaurateurs qui sombrent dans la dépression", lâche-t-il, l'air las. Depuis le 30 octobre, date du reconfinement, le feu ne brûle plus dans la salle aux tomettes rouges. " Cosy, typiquement berrichonne", ajoute le tenancier.

Le moral des troupes, c'est la principale préoccupation de Christophe Marchais. Son restaurant Jeux 2 Goûts de la rue Grande à Châteauroux continue à tourner grâce au "click and collect". Il prépare entre 200 et 250 barquettes par semaine.

Se remotiver, remotiver les troupes [...] c'est compliqué pour nous de redémarrer une machine comme celle-là.

Mais depuis le reconfinement, il est seul en cuisine. Pour certains de ses sept employés au chômage partiel, la période a des conséquences psychologiques. La réouverture ne s'annonce pas facile. "Se remotiver, remotiver les troupes [...] c'est compliqué pour nous de redémarrer une machine comme celle-là." Le chef tatoué redoute que le coup de blues de ses employés les pousse à abandonner la restauration.