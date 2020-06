Indre : les salariés de Makeen Energy à Buzançais rencontrent les élus locaux pour partager leur inquiétude

Ils sont inquiets et ils veulent partager leur incompréhension. Les 84 salariés de Makeen Energy, ex-Siraga, sont en colère après l'annonce brutale du placement en liquidation judiciaire de l'entreprise berrichonne, rachetée il y a cinq ans par leur concurrent danois.

Le groupe danois a en effet racheté l'entreprise berrichonne, spécialisée dans la fabrication de machines destinées au remplissage de bouteilles de gaz. Il y a quelques jours, les salariés indriens ont découvert la volonté de leur direction de placer la filiale de Buzançais en liquidation judiciaire.

Depuis, chez les salariés, c'est la stupéfaction, l'incompréhension, la colère... Après avoir rencontré le maire de Buzançais, ils ont manifesté mercredi devant l'usine. Ce samedi 13 juin, une soixantaine d'entre eux ont rencontré d'autres élus locaux pour faire le point sur la situation.

Au centre socio-culturel de Déols, ils ont longuement échangé avec Gil Avérous, maire de Châteauroux, Marc Fleuret, maire de Déols et Xavier Elbaz, maire de Villedieu-sur-Indre. "On souhaitait pouvoir les recevoir, les écouter, entendre leurs préoccupations et mettre en place des mesures d'accompagnement, au cas où la situation serait irréversible et où ils se retrouveraient sur le marché du travail", explique Gil Avérous. "On veut mobiliser nos moyens pour leur assurer un avenir en fonction de leurs compétences et des opportunités qui pourraient se produire sur le territoire".

Une soixantaine de salariés de Makeen Energy ont rencontré plusieurs élus locaux, dont le maire de Châteauroux, Gil Avérous. © Radio France - Emeline Ferry

"On a une cellule emploi à l'Agglomération qui peut mettre en face des besoins d'entreprises et les compétences des salariés qui se retrouveraient sans emploi", ajoute celui qui est aussi président de l'agglomération de Châteauroux. "On a également des plans de formation que l'on peut mettre en oeuvre. L'objectif, c'est que chacun ait un suivi individualisé et que personne ne se retrouve au bord de la route, qu'on ne se retrouve pas avec des drames familiaux".

84 employés berrichons menacés de licenciement

Pour les salariés, la direction danoise utilise la crise du Covid-19 comme prétexte pour fermer l'antenne de Buzançais, alors qu'elle a continué de fonctionner pendant le confinement. "Ce qu'on attend des élus, c'est qu'ils fassent vraiment la lumière, parce qu'on n'a eu aucun signal. On est sacrifiés soi-disant pour la pandémie au niveau international. On ne peut pas sacrifier une société qui a travaillé durant la crise du Covid-19, où les gens étaient présents, les gens étaient en télétravail, où l'activité a continué, et nous sacrifier sur un autel qui n'est pas acceptable", estime Stéphane Robin, représentant syndical de Force ouvrière dans l'entreprise.

"On est contents d'avoir le soutien des élus parce qu'on représente un département, et ça les Danois ne l'ont pas pesé dans la balance. Ils ont oubliés que nous étions une grande famille", poursuit le syndicaliste.

Un nouveau coup dur pour l'économie berrichonne. Ce samedi matin, près de 700 personnes ont manifesté à Issoudun pour soutenir les 489 salariés des dépôts logistiques de La Halle à Issoudun et Montierchaume, menacés de licenciement à cause du plan de redressement judiciaire de l'enseigne. Seuls deux repreneurs potentiels sont intéressés pour reprendre les entrepôts berrichons, en gardant seulement une cinquantaine d'employés, au mieux.