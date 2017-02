Indre : Montupet investit 12 millions euros dans l’usine de Diors qui répond à une nouvelle commande

Comme annoncé en 2016, le groupe Montupet investit 90 millions d’euros dans ses usines, dont 12 millions à Diors, dans l’Indre. L’usine lance aussi une production de culasses pour l’allemand Daimler.

"Pour le site de Châteauroux, c’est plutôt une bonne nouvelle", se réjouit Christophe Jaumeau avec mesure. Selon le délégué CGT et membre du comité d’entreprise, les 12 millions d’euros d’investissements vont permettre d’étendre la production de culasses pour les moteurs R9M de Renault et d’avoir de nouvelles machines adaptées à la commande de Daimler.

Les ouvriers vont fondre près de 900.000 culasses en 2017, entre 600.000 et 700.000 pour Renault, leur principal client et 230.000 pour leur nouveau client allemand, produites à partir du mois de mars.

Un nouveau contrat obtenu par la direction après deux années de négociations et un contrat d'avenir puisque les moteurs Daimler sont des moteurs essence contrairement à ceux de leur client français. Le diesel n’ayant pas le vent en poupe, se diversifier est toujours intéressant.

Cette nouvelle commande va occuper trois équipes, soit environ 70 fondeurs. Les salariés n’ont pas de nouvelle de la cinquantaine de recrutements promis début 2016, mais au moins il y a toujours du travail pour les 310 CDI et les 150 intérimaires, constate le syndicaliste.

Par rapport à la crise qu’on a eue en 2012-2013 où on était en chômage partiel, là, ça va. Après il faut que ça dure et que les volumes soient toujours au rendez-vous mais ça, ça ne dépend pas de nous, ça dépend du marché automobile et des constructeurs. – Christophe Jaumeau, délégué CGT à l’usine Montupet de Diors