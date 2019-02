Indre : plus aucun courrier ne sera trié au centre de Déols d'ici la fin de l'année

Déols, France

La Poste se dégrade. Pour la CGT PTT, ce service public est en danger, notamment à cause de la réorganisation prévue cette année. En cette fin de février, le syndicat s'inquiète notamment pour le centre de tri de Déols, près de Châteauroux. D'ici la fin de l'année, le courrier de l'Indre ne sera plus trié là-bas.

Les lettres, les paquets... plus aucun courrier ne sera trié à Déols. Les trois machines de tri vont être supprimées, et certains postes de travail vont aussi disparaître. S'il n'y a plus de machine, il n'y a donc plus besoin de pilote de machine. La CGT précise que ces personnes ne seront pas licenciées, la Poste doit leur donner de nouvelles fonctions.

Le courrier de l'Indre sera trié... en Indre-et-Loire

En tout cas, l'organisation du courrier va être chamboulée dans tout le département. Jusqu'à aujourd'hui, le courrier de l'Indre était trié dans ce centre à Déols. Pourtant, bientôt, tout sera fait en Indre-et-Loire, à Sorigny. Pour la CGT, cela veut dire que les lettres vont rejoindre la dizaine de centres de courrier de l'Indre un peu plus tard, le temps d'arriver du département voisin. Du coup, cela va décaler la tournée des facteurs, et vous aurez donc le courrier dans votre boîte aux lettres, là aussi un peu plus tard.

La CGT PTT Indre dénonce aussi la prochaine fermeture du centre courrier d'Ardentes, les nouveaux horaires de certains bureaux de poste. A Buzançais par exemple, il ferme à 18 heures et non plus à 17h30. En revanche, les usagers ne peuvent plus y aller entre midi et deux, ni les lundis matin. La Poste, de son côté, n'a pas souhaité s'exprimer pour l'instant.