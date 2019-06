Indre : pour aider les plus démunis à trouver un travail, les Restos du Coeur s'associent avec Adecco

Châteauroux, France

Pas facile de trouver un emploi quand on est au chômage depuis de longues années et qu'on a besoin de l'aide des Restos du Cœur pour pouvoir se nourrir. Dans l'Indre, l'association caritative a signé, jeudi 6 juin, une convention avec les agences d'intérim Adecco. L'idée est de mettre en relation des bénéficiaires des Restos avec des entreprises à la recherche de candidats. "Ce sont des gens qui sont dans une spirale négative, qui sont vraiment au bout du rouleau, qui se sentent rejetés de la vie sociale", témoigne Alain Genier, président de l'association caritative dans l'Indre. "Ils n'espèrent plus rien, nous on est là pour leur redonner de l'espoir. Si la motivation est là, on les oriente vers Adecco", poursuit-il.

Rédaction de CV et de lettres de motivation, tests de motivation...

L'expérimentation est testée depuis le début du mois de mai. Une quarantaine d'entretiens ont déjà été menés. À la clé, une dizaine de bénéficiaires qui ont retrouvé un travail. C'est le cas de Xavier. Ce Castelroussin de trois ans sort de longues années sans emploi. "Étant sans permis, c'était un peu compliqué. J'avais aussi du mal à parler aux gens, je ne savais pas comment me présenter et parler à un patron. C'est un manque de confiance", explique-t-il. Depuis début 2019, il se rendait aux Restos du Cœur. Il a été aidé dans ses démarches pour retrouver un poste. "Depuis trois semaines, j'enchaîne les missions. J'espère pouvoir signer un CDI dans les prochaines semaines, ça me ferait plaisir", sourit Xavier.

Si on ne travaille pas, on n'arrive à rien, on ne peut pas s'en sortir, c'est difficile", Xavier

Un accompagnement sur le long terme

"C'est un avantage pour ma vie personnelle. Ça me rend de plus en plus heureux. Je peux me débrouiller un peu tout seul, je peux faire des courses, faire plaisir aux enfants surtout", témoigne Xavier. L'idée est de fournir un véritable accompagnement dans la durée. Pierre Mathias, directeur des agences Adecco de Châteauroux et d'Issoudun, s'est engagée avec détermination. "Aujourd'hui, le savoir-être, c'est ce qui fait la différence aux yeux des entreprises. _On a du mal à trouver des candidats. Alors allons voir des personnes motivées, tendons-leur la main_. On les aide, c'est une première mise à l'emploi puis on les formera. On les fera monter en compétence", assure-t-il.

L'Indre est précurseur en la matière. C'est la première fois qu'une telle convention est signée entre une agence d'intérim et les Restos du Cœur. Si la démarche est un succès, elle pourrait être appliquée dans de nombreux autres départements.