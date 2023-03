Indre : Pyrex prépare un plan de chômage partiel suite à l'inflation et la chute de ses ventes

C'est l'un des plus gros employeur privé dans du département : dans l'Indre, l'entreprise Pyrex, prépare en ce moment un plan de chômage partiel, pour contrebalancer la chute de ses ventes, et la hausse de ses coûts de production. Le plan a été présenté au Comité d'entreprise (CE) qui doit encore donner son avis. Le plan pour le moment n'est pas officiellement déposé, il devrait l'être début avril. Pyrex emploie environ 400 personnes dans l'Indre, à Châteauroux et Montierchaume.

Une ligne de production déjà fermée depuis le début de l'année

En réalité, l'activité a déjà ralenti, puisque depuis le début de l'année l'une des quatre lignes de production à Châteauroux est à l'arrêt. Si le plan de chômage partiel - tel qu'il est envisagé pour le moment - venait à entrer en œuvre, seules deux lignes resteraient en activité. Soit 50% des capacités de production du site castelroussin. La direction veut éviter de produire un stock trop important alors que ses ventes chutent.

Hausse des matières premières, et baisse des ventes

Le directeur du site de Pyrex à Châteauroux, Claude Bin, justifie l'activation du chômage partiel en évoquant un contexte économique "très particulier" . Il y a d'un côté une forte inflation en 2022 sur les matières premières chimiques et le "packaging"; "on parle d'inflation de l'ordre de 15 à 16% au global" explique le directeur. Et de l'autre côté une forte baisse des ventes, significative depuis environ le deuxième trimestre de l'année 2022. Ainsi l'année dernière, Pyrex aurait enregistré une baisse de 17 millions d'euros sur ses ventes par rapport à l'année précédente (sur un total de 115 millions d'euros de vente pour l'année 2021).

Cette baisse des ventes se constate selon Claude Bin à la fois dans l'Europe de l'Ouest et dans les pays de l'Est (en particulier en Russie). Le directeur de Pyrex à Châteauroux évoque également des fermetures de marchés en Afrique du nord (en Algérie ou en Egypte). Selon le dirigeant, cette baisse des ventes est liée au climat actuel qu'il décrit comme "anxiogène" (guerre en Ukraine, inflation générale etc.). Les ventes de produits non-alimentaires subissent une forte baisse de manière générale en grandes surface, explique Claude Blin.

Un manque de visibilité pour la suite

Les prévisions, à court et moyen terme n'étant pas forcément encourageantes, la direction préfère ralentir le rythme. "Il y a un manque de visibilité sur les marchés" indique Claude Blin. Le plan de chômage partiel envisagé démarrerait assez rapidement, dès le 2 mai, jusqu'à l'été. Le site de Pyrex à Châteauroux continuerait de tourner à 50% en juillet et en août, en jonglant avec les périodes de congés des salariés. Si les ventes repartent, cette période de chômage partiel pourrait prendre fin début septembre; au cas contraire elle pourrait se prolonger au delà.

Les modalités précises de ce chômage partiel ne sont pas encore connues, puisque le plan est toujours en cours d'affinage. D'ailleurs, les syndicats représentés au CSE attendent plus de détails, notamment des données chiffrées, avant de se prononcer sur ce plan de chômage partiel.