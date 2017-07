Indre : quelle prise en charge pour le transport des personnes handicapées ?

Véronique se bat pour que l'Assurance maladie prenne de nouveau en charge le transport de sa fille lourdement handicapée, entre sa maison d'accueil de Lureuil et son domicile au Pont-Chrétien. Depuis le 1er janvier, seuls les trajets pour les rendez-vous médicaux sont désormais remboursés.

Jusqu'au 1er janvier dernier, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre (CPAM) prenait en charge le transport de Sandrine, 43 ans, lourdement handicapée, entre son établissement d'accueil situé à Lureuil et le domicile de sa mère, Véronique, au Pont-Chrétien. Sandrine, 43 ans, ne parle pas, ne marche pas et est complètement dépendante. Ces allers et retours s'effectuaient en véhicule sanitaire léger (VSL), une voiture adaptée.

Jusqu’au 1er janvier, la CPAM de l'Indre prenait en charge à 100 % le remboursement des frais de transport des adultes handicapés qui fréquentent des établissements ou services spécialisés. Mais depuis, ce n'est plus le cas pour les transports sans prescription médicale. "La première loi qui est sortie qui disait qu'on n'avait plus à financer ce type de transport date de 2007. On a quand même poursuivi cette dérogation jusqu'en 2016 ! " explique Elodie Poullin, la directrice de la CPAM de l'Indre. "Il a bien fallu qu'on régularise la situation : l'Assurance maladie ne financera plus des transports qui ne sont pas liés à l'accès aux soins". Les transports liés à l'accès aux soins, comme les consultations chez un médecin ou les examens à l'hôpital, restent eux toujours pris en charge. Et représentant un coût d'environ 20 millions d'euros pour la CPAM de l'Indre, selon Elodie Poullin.

Pour Véronique, "ce n'est pas parce qu'on place nos enfants qu'on doit s'en séparer". Elle a acheté et équipé d'une rampe un véhicule d'occasion, pour assurer les allers et retours de sa fille, quasiment chaque weekend. Un véhicule qu'elle ne juge pas "fiable" et qui lui demande un investissement trop important financièrement, en plus des trajets eux-même. Elle demande à la CPAM de reprendre en charge ces trajets, pour le bien-être de sa fille.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) verse maintenant une aide financière à Véronique, au titre de la prestation de compensation du handicap, pour le transport de sa fille. Une aide plafonnée à environ 200 euros par mois. Jusqu'au 1er janvier dernier, la CPAM dépensait entre 700 et 800 euros par mois pour assurer le transport de Sandrine, en VSL.