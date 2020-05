Indre : très vive inquiétude pour l'avenir des dépôts logistiques de La Halle

Les deux dépôts logistiques de La Halle, à Issoudun et à La Malterie, sont-ils menacés ? L'inquiétude est très vive après la révélation, ce mardi matin, des groupes candidats à la reprise de La Halle. Sept repreneurs ont déposé un dossier pour reprendre l'activité de certains magasins mais aucun inclut la reprise des dépôts logistiques dans l'Indre. "C'est la douche froide. On ne s'attendait pas ça", confie Philippe Visse, délégué CFTC et porte-parole de l'intersyndicale constituée de la CGT, CFE-CGC, CFTC, CAT et FO.

Les candidats à la reprise ont jusqu'au 8 juin pour améliorer leurs offres de reprise. Mais les salariés et les syndicats ont beaucoup de mal à y croire. "C'est de la colère, du dégoût, du foutage de gueule", s'indigne un salarié présent sur le site d'Issoudun depuis bientôt 20 ans.

Actuellement, 287 personnes travaillent au dépôt logistique d'Issoudun. On compte 202 salariés sur le site de La Malterie. Cela fait déjà plusieurs années que les syndicats tirent la sonnette d'alarme sur la situation à La Halle.