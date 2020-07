Châteauroux : un 14 juillet de manifestations à l'appel de plusieurs syndicats et associations

Deux manifestations étaient organisées ce mardi, à Châteauroux. Le premier rassemblement a eu lieu à l'appel de syndicats et partis politiques de gauche pour exprimer des "colères multiples".Un peu plus tard, des militantes féministes se sont regroupées et ont protesté contre le remaniement