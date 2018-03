Le Blanc, France

Ils étaient plus d'une centaine ce samedi après-midi à participer à un goûter à la salle des fêtes du Blanc, invités par le Comité de défense des usagers du site hospitalier du Blanc. Ce comité lutte depuis des années pour conserver un hôpital sur la commune, et en particulier pour conserver la maternité. Plusieurs manifestations ont été organisées notamment en 2011 et 2017, réunissant à chaque fois plusieurs milliers de personnes.

Mais cette fois, les membres du collectif ont décidé de changer de méthode avec un goûter festif offert aux enfants nés à la maternité de la commune. "Que ce soit l'hôpital ou le ministère, on ne nous parle que de chiffres, regrette le président du Comité, Jean-Michel Mols. Aujourd'hui, on a voulu _remettre l'humain au coeur de notre combat_".

Les participants étaient invités à tourner une petite vidéo pour les réseaux sociaux du mouvement. © Radio France - Adèle Bossard

Dans la salle des fêtes se croisent les grands-parents, gâteaux à la main, et les enfants qui jouent, courent et crient. On croise même jusqu'à 4 générations de la même famille, toutes blancoises !

Des clips vidéo pour les réseaux sociaux

Dans un coin de la salle, le comité invite également les participants à tourner une petite vidéo. Quelques secondes d'images et de témoignages pour alimenter la page Facebook du mouvement.

Mais ce goûter vise aussi à faire se rencontrer des générations d'enfants nés dans le même établissement. Car le comité compte sur ce type d'événement pour leur donner envie, à leur tour, de s'engager.