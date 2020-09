Indre : un nouveau contrat pour l'usine Liberty Wheels à Diors

C'est une bonne nouvelle pour le fabricant de roues dans l'Indre. Liberty Wheels va fournir plus de 35 000 roues en aluminium chaque année pour le marché des caravanes.

Seul fabricant de roues en aluminium en France, Liberty Wheels (depuis rebaptisé Alvance Wheels) fait face tant bien que mal à la crise économique. Le travail reprend progressivement depuis la fin août pour les 287 salariés de l'usine de Diors. Dans ce contexte, la signature d'un nouveau contrat est une excellente nouvelle. Ce lundi 21 septembre, le groupe annonce sa collaboration avec Tyre-Line Original Equipment, leader des assemblages de roues et de pneus pour des caravanes et véhicules de loisirs, sur les marchés britanniques et européens.

Un contrat de 35 000 roues par an

Plus de 35 000 roues en aluminium devront être fournies chaque année. Pour Liberty Wheels, c'est une occasion de diversifier ses clients en-dehors de Renault et Peugeot. "Nous sommes ravis de nous associer à Tyre-Line. C'est un partenariat qui signifie non seulement un nouveau client pour nous, mais aussi un nouveau secteur d’activité", confirme Roberto Avelli, le directeur général d'Alvance Aluminium Wheels.

Le directeur de Tyre-Line fait également part de sa satisfaction. "Il était impératif pour nous de trouver un fournisseur qui possède une expertise en matière de conception, ainsi que l'adaptabilité et la flexibilité nécessaires pour produire et expédier nos commandes rapidement. Alvance Wheels a toutes ces qualités et s'est attelé à la tâche très rapidement", se félicite Edward Musson.

La reprise dans le secteur automobile est encore évidemment fragile. La machine doit se relancer progressivement. "Les volumes ne sont toujours pas là et on a une grosse incertitude pour les prochaines semaines. Pour l'instant, on ne voit pas de grosse évolution et un gros redémarrage sur les productions" disait Roberto Avelli au mois d'août sur France Bleu Berry.