Indre : un appel à la grève chez Liberty Wheels après l'annonce d'un plan de licenciement

Diors, France

Une réunion extraordinaire s'est tenue ce mardi entre la direction de Liberty Wheels et les membres du Comité sociale et économique. Dans un communiqué de presse, la CGT indique qu'un plan de licenciement économique dans l'entreprise a été annoncé. Une annonce "inacceptable" pour le syndicat qui appelle à une journée de grève jeudi 16 janvier pour faire pression sur la direction. "L'avenir de l'entreprise devient plus qu'incertain", estime la CGT Liberty Wheels. 5 jours de chômage partiel avaient été décrétés en décembre, toujours selon le syndicat. 330 personnes travaillent sur le site de Diors.

Liberty Wheels est une entreprise de fabrication de jantes en aluminium. Placée en redressement judiciaire pendant de longs mois, elle avait été reprise pendant l'été 2018 par le groupe britannique Liberty. Deux engagements avaient alors été pris : le maintien de l'emploi et des investissements conséquents à hauteur de 5,4 millions d'euros. "Pratiquement aucun investissement n'a été réalisé à ce jour", dénonce la CGT dans son communiqué.