Indre : un Tour de France des fonderies en difficulté fait étape à Alvance Wheels

Ils espèrent une convergence des luttes. Huit élus de l'intersyndicale de MBF Aluminium se sont arrêtés ce mercredi devant les locaux de l'usine Alvance Aluminium Wheels, à Diors. Des délégués de la CGT, de FO, de Sud et de la CFDT partis de Saint-Claude dans le Jura en début de semaine, dans le cadre d'un Tour de France des fonderies en difficulté.

Comme Alvance Wheels, leur entreprise est placée en redressement judiciaire et peine à trouver des repreneurs. L'idée est donc de dénoncer cette situation, de sensibiliser le grand public à leur cause et de montrer que leur combat pour défendre leurs emplois n'est pas fini. Ces usines sont souvent dépendantes des commandes de Peugeot et Renault. Des commandes très insuffisantes en ce moment.