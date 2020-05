Indre : Une cellule d'accompagnement créée après un appel à la reprise des organisations professionnelles

Pour faire suite à l’appel à la reprise lancé par les organisations patronales, les chambres consulaires de l'Indre et plusieurs autres partenaires, une Cellule d’Accompagnement à la Reprise Economique (CARE) a été mise en place.

Pour une reprise d’activité préparée et concertée pour assurer la pérennité des entreprises

Plusieurs instances économiques du département de l'Indre ont lancé un appel à la reprise économique.

Cet appel concerne tous les secteurs qui ont l'autorisation de rouvrir, tout en respectant les garanties de sécurité sanitaire.

Il est de notre devoir d’insuffler au plus vite un climat de confiance, un climat de dialogue social, un climat de reprise. "

Dans un communiqué, les signataires rappellent l'importance du respect des normes en matière de sécurité pour protéger les salariés contre le coronavirus.

Il est rappelé que le télétravail doit être retenu chaque fois que possible et que les personnes à risque, comme défini par le Gouvernement, doivent être maintenues, en lien avec les services de médecine du travail, hors de cette démarche de reprise d’activité sauf si un protocole adapté est mis en place.

Une Cellule d’Accompagnement à la Reprise Economique

Pour aider les chefs d’entreprise à faire face à la situation engendrée par la crise sanitaire et, comme annoncé dans le cadre de l’appel conjoint à la reprise d’activité, une Cellule d'Accompagnement à la Reprise Economique (CARE) est mise en place, elle sera active à partir de ce mercredi 6 mai, à 14 heures.

Elle sera animée par l’ensemble des organisations professionnelles et consulaires, et en lien étroit avec les pouvoirs publics et des organisations de salariés notamment.

Cette cellule recensera les difficultés et les besoins des chefs d’entreprise avec pour finalité, d’y apporter des solutions concrètes.

Cette action solidaire au service du monde économique est accessible à tous les chefs d’entreprise sans condition d’appartenance à l’une ou l’autre des structures à l’origine de la création de la Cellule d’Accompagnement.

Un numéro d’appel unique : 02 54 53 52 75, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h30.

Un mail dédié à cette Cellule est également en service pour toute prise de contact en dehors des horaires de fonctionnement du standard téléphonique : contact@repriseactivite36.fr