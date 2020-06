Indre : une lueur d'espoir pour les salariés de Makeen Energy à Buzançais, réponse le 25 juin

Une lueur d'espoir pour les 84 salariés de Makeen Energy. Ils avaient rendez-vous ce mercredi matin au tribunal de commerce de Châteauroux pour le dépôt du dossier de liquidation judiciaire de leur entreprise. Une audience dont ils ont appris l'existence la veille à 22 heures, par un coup de fil du greffe du tribunal. Leur avocat n'a donc pas pu être présent.

Il y a une dizaine de jours, ils ont appris la volonté de la direction du groupe danois qui les a rachetés de les placer en liquidation judiciaire. Une annonce accueillie avec stupeur et inquiétude, car l'antenne berrichonne, ex-Siraga, se porte plutôt bien. Les salariés de l'entreprise, spécialisée dans l'embouteillage de GPL, ont continué à travailler pendant tout le confinement.

L'espoir d'un redressement judiciaire, plutôt qu'une liquidation

"On a l'impression qu'ils veulent aller vite et ne nous laisser aucune marche de manœuvre", se désole Paulo de Oliveira, élu du Comité social et économique (CSE) de Makeen Energy à Buzançais. Lors de l'audience, plusieurs dirigeants du groupe danoir étaient présents : Anders Anderson, le président de Makeen Energy France, le directeur Bent Nielsen, et Jacques-Antoine Evain, chargé par le groupe d'organiser la liquidation judiciaire. Ils ont demandé le placement en liquidation judiciaire, alors que le parquet suggère un redressement judiciaire, qui permettrait la poursuite de l'activité dans un premier temps.

À la sortie du tribunal de commerce, les représentants du personnel affichent un sourire timide. "Le fait d'entendre parler de redressement judiciaire nous satisfait, car ça veut dire que nous sommes viables, contrairement aux dires de la direction", estime Stéphane Robin, représentant de Force ouvrière au sein de l'entreprise. Selon les salariés, les actionnaires et les dirigeants voudraient profiter de la crise du coronavirus pour liquider la société. "On est heureux de voir que ce n'est pas aussi noir que ce qu'ils nous annoncent", ajoute Paulo de Oliveira.

"Même s'il n'y a qu'un pourcent d'espoir, on va s'y accrocher. On ne peut pas être sacrifiés au nom de la crise du Covid-19", assure Stéphane Robin. Le tribunal de commerce rendra sa décision jeudi 25 juin.