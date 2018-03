Diors, France

Une offre de reprise aurait été déposée pour AR Industries. Le groupe Liberty House serait intéressé pour reprendre le dernier fabricant français de jantes en aluminium basé à Diors dans l'Indre. AR Industrie emploie 390 salariés, le site est en redressement judiciaire avec période d'observation jusqu'au 16 juillet.

Liberty House, un groupe anglais de négoce de métaux

"Un dossier a été déposé par le groupe Liberty avec une condition suspensive liée aux accords volume avec les clients", fait savoir le comité d'entreprise d'AR Industries. En clair si les constructeurs PSA et Renault ne s'engagent pas sur un certain niveau de commandes dans le temps, l'offre de Liberty pourrait être retirée et ne pas aboutir.

Une lettre d'intention d'un autre groupe

En plus de cette offre, une lettre d'intention aurait également été reçue, émanant du groupe chinois Dicastal, le numéro 1 mondial des jantes en aluminium. Mais Dicastal chercherait pour l'instant à améliorer son offre. Selon nos informations, aucun dossier n'a encore été déposé au tribunal de commerce d'Orléans, seul l'administrateur judiciaire a pu y avoir accès.

La date de l'audience devant le tribunal devrait être fixée avant la fin avril. Les repreneurs potentiels disposent d'un délai de 48 heures avant la date de l'audience pour améliorer leurs offres.