Indre : une secrétaire de mairie soupçonnée de détournement de biens d'un dépôt public

Le maire du Pont-Chrétien-Chabenet dans l'Indre accuse sa secrétaire de mairie d'avoir acheté avec l'argent de la commune pour 4.000 euros de matériel à des fins personnelles.

Dans l'Indre, le maire du Pont-Chrétien-Chabenet porte plainte contre sa secrétaire de mairie. Il l'accuse d'avoir acheté avec l'argent de la commune du matériel détourné à des fins personnelles. Le maire évalue le préjudice entre 4.000 et 4.500 euros. Les faits remonteraient au Printemps dernier (entre février et mai). Depuis la secrétaire a été suspendue de ses fonctions.

Je n'ai jamais fait de Punch avec des produits d'entretien" (le maire)

Le maire du Pont-Chrétien-Chabenet Pierre Fomproix. © Radio France - Jonathan Landais

La secrétaire est soupçonnée d'avoir acheté deux imprimantes laser pour près de 500 euros, un aspirateur à 170 euros, des chaussures de sécurité, des pièces de tronçonneuses... "On a aussi des produits d'entretien qui ont été payés sur notre budget pour "cérémonies et fêtes", ce qui n'est pas du tout normal, je n'ai jamais fait de Punch avec des produits d'entretien" s'étouffe le maire du Pont-Chrétien-Chabenet Pierre Fomproix. Une version que confirme Jocelyne, la première adjointe, au micro de France Bleu Berry.

Elle a fait une commande d'imprimantes sans informer personne (la première adjointe) Copier

14 factures suspectes

Après analyse des comptes, le maire dit avoir retrouvé quatorze factures suspectes. "Nous les factures on ne les voit pas passer pour une bonne raison, c'est que c'est dématérialisé maintenant, ça va de l'ordinateur directement au percepteur". Le maire a le sentiment d'avoir été trahi. "Je ne peux pas travailler avec des gens comme ça, c'est pas possible, je ne peux pas faire confiance".

Le maire menace de démissionner

Après plus de deux mois de suspension, la secrétaire est censée revenir au travail ce lundi 11 septembre. "Si elle revient, j'ouvre la porte, je lui donne les clés et je me barre... après ce sera Mr le Préfet qui jugera, mais moi je lui enverrai ma démission", confie-t-il à France Bleu Berry.

D'après nos informations, cette femme de 56 ans, originaire de Toulon aurait demandé sa mutation. Elle serait en train de chercher du travail dans une autre collectivité de la région. Une situation que déplore le maire du Pont-Chrétien. "Quand on entend qu'une caissière d'un supermarché prend dans les poubelles, deux minutes après elle est virée, nous ce n'est pas le cas... c'est le service public".

La secrétaire aurait proposé de rembourser

Il refuse de la licencier pour des questions économiques. "C'est attaquable (au tribunal administratif NDLR) donc après il faut payer un avocat, c'est de l'argent de notre commune , ce n'est pas possible... on est ric-rac vous savez maintenant, on n'a pas d'argent à gaspiller". La secrétaire lui aurait proposé de rembourser les sommes, ce que le maire a refusé estimant qu'il était trop tard.

Bien que contactée par France Bleu Berry, la secrétaire mise en cause dans cette affaire n'a pas souhaité s'exprimer, renvoyant vers son avocat, un conseil rattaché au barreau de Paris. Le maire a déposé plainte début juillet pour "soustraction et détournement ou destruction de biens d'un dépôt public". La commune du Pont-Chrétien-Chabenet dispose d'un million d'euros de budget annuel, pour environ 1.000 habitants.