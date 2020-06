Indre : "On va se retrouver dans la misère", confie un couple de salariés de La Halle, menacé de licenciement

Nathalie et Ludovic travaillent depuis plus de 25 ans au dépôt logistique de La Halle sur le site de La Malterie, à Montierchaume, et vont perdre leur emploi.

"On va se retrouver dans la misère", s'inquiète Nathalie, la gorge nouée. Comme son compagnon Ludovic, elle travaille depuis plus de 25 ans dans le dépôt logistique de La Halle, installé sur le site de la Malterie à Montierchaume. Mais ils pourraient perdre leur emploi dans quelques semaines. L'avenir de l'enseigne est en train de se jouer. Aucun des candidats à la reprise de la marque d'habillement et de chaussures ne s'est positionné pour reprendre le dépôt, ni celui d'Issoudun. Ce sont donc près de 500 emplois qui sont menacés dans l'Indre.

Parmi eux, Nathalie et Ludovic, un couple de quadragénaires qui vit près d'Issoudun. Ils travaillent à la manutention et à la préparation des commandes depuis plus de 25 ans, avec leurs collègues. "Quand on est rentrés dans la boîte, on avait tous une vingtaine d'années, on a vieilli ensemble, on a vu nos enfants grandir, des complicités se sont mises en place. Et là, on se dit que tout s'écroule", se désole Nathalie.

Plus de 25 ans de travail physique, avec des conditions qui se sont dégradées ces dernières années, aucune augmentation de salaire... La colère monte chez Ludovic. "Pour les personnes qui sont au-dessus de nous, c'est le profit qui compte. Mais il ne faut pas oublier que pour avoir des zéros derrière ces chiffres, il y a des gens qui travaillent en bas, des gens qui s'usent, des gens qui peinent", estime-t-il. "On est peut-être tout en bas de l'échelle, mais si on n'était pas là, tous ceux qui sont en haut n'auraient pas leur argent, leurs grosses primes. Et ça, il faut que personne ne l'oublie", renchérit sa compagne.

C'est la fin, on le sait, on ne se fait pas de films. J'accepte d'être licenciée, mais je refuse de partir sans avoir été récompensée pour toutes mes années de travail

Depuis plusieurs mois, la menace du redressement judiciaire plane au-dessus de leurs têtes. "On s'est tout de suite mis dans la tête qu'au 31 juillet, on serait licenciés", confie Ludovic, résigné. "On nous dit au-revoir, d'accord. Mais il ne faut pas qu'on nous jette comme des malpropres. Quand on demande à partir la tête haute, on nous répond qu'il n'y a pas d'argent, ce n'est pas humain. C'est la fin, on le sait, on ne se fait pas de films", ajoute amèrement Nathalie. "J'accepte d'être licenciée, c'est dur à dire, mais je l'accepte. Par contre, je refuse de partir sans avoir été récompensée pour toutes mes années de travail. On veut qu'on reconnaisse qu'on a fait notre travail et qu'on n'est pas des moins que rien".

Le couple attend désormais beaucoup des négociations avec la direction. Les syndicats espèrent obtenir les meilleures conditions de départ pour les salariés licenciés, ainsi qu'un véritable plan de formation vers des filières qui recrutent localement. Nathalie et Ludovic, installés en Berry depuis toujours, envisagent de quitter la région s'ils n'arrivent pas à retrouver du travail. "S'il faut partir, je pars. Je n'ai plus rien à perdre ici, surtout que la région est très appauvrie au niveau du travail", concède Nathalie, qui s'inquiète aussi pour leurs deux enfants de 8 et 18 ans.

L'inquiétude de ne pas retrouver d'emploi

"Il y a déjà des gens qui recherchent du travail, et nous on va arriver en plus. On se dit que ça risque d'être très difficile. Et puis, il y a l'âge. Sur le site de Montierchaume, on a une moyenne d'âge de 48-49 ans... Ce n'est pas facile d'être optimiste", s'interroge Ludovic, qui explique être prêt à changer de métier, de région, pour retrouver un emploi.

"J'en appelle au gouvernement, au ministère du Travail. Aidez-nous, faites-voir que vous êtes là et que vous servez à quelque chose, parce que jusque là, personne n'est venu nous aider", se désole Nathalie. Les 489 salariés berrichons espèrent désormais beaucoup du député LR de l'Indre, Nicolas Forissier, qui a promis de défendre leur voix. L'élu rencontrera ce lundi le cabinet de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et échangera également dans les prochains jours avec Patrick Puy, le président du groupe Vivarte, propriétaire de La Halle.