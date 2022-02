Industrie automobile : chômage partiel chez Stellantis Mulhouse faute de semi-conducteurs

L’unité terminale du site de Stellantis de Mulhouse sera à nouveau à l’arrêt, ces mercredi 16 et jeudi 17 février après-midi et vendredi 18 toute la journée. La situation d’approvisionnement des pièces semi-conducteurs n’a pas évolué. La direction avait déjà dû annuler trois autres séances de travail, depuis le vendredi 11 février.

Cela concerne chaque fois 850 salariés. L’information a été donnée mardi matin par la direction, lors d’un CSE extraordinaire à Mulhouse. La direction précise que les collaborateurs impactés seront soumis au régime de la modulation. Se rajoute à cette mesure la mise en APLD (Activité Partielle Longue Durée) des salariés en horaire de journée. Cette situation pourrait encore se prolonger la semaine prochaine.

La demande est forte pour la nouvelle 308

Ces interruptions de production interviennent à un mauvais moment. Le site de Mulhouse assemble la DS7 Crossback et la 508 berline et SW. Il connait actuellement un fort regain d’activité avec la phase de lancement de la Peugeot 308 berline et SW. Les commandes sont importantes selon un porte-parole du groupe.

Cela vient de se traduire par l’embauche d’une deuxième équipe de 850 salariés, depuis la fin janvier, équipe composée principalement d’intérimaires. Stellantis s’est aussi engagé dans la création d’une équipe de nuit de même taille, avec là encore des intérimaires. Le recrutement est en cours, pour une prise de poste à la mi-mars.

Le site mulhousien de Stellantis emploie actuellement environ 5.500 salariés.