La société Luxor Lighting est un équipementier automobile. Installée à Angoulême depuis 1939, elle fabrique des phares arrière et passe des contrats avec les plus grands constructeurs ou des sous-traitants directs. Son projet "usine du futur" prévoit de doubler son chiffre d'affaires d'ici 2023.

Angoulême, France

Créée en 1919 à Paris, la société Luxor fabriquait initialement des feux de diligence. Après son installation sur les bords de la Charente en 1939, elle montait des lampes pour les vélos et les motos. Après être passée dans plusieurs groupes, l'entreprise est aujourd'hui 100% française.

Un feu de diligence Luxor © Radio France - Pierre MARSAT

Luxor Lighting aujourd'hui, c'est une usine de 6600 mètres carrés d'ateliers et de bureaux d'études. Elle emploie 111 salariés et dépassera bientôt les 130 personnes. Chaque jour, 30 000 pièces sortent des lignes de production, essentiellement pour l'assemblage des feux arrière. Tous les plus grands constructeurs ont des contrats chez Luxor Lighting, notamment le Suédois Volvo qui a passé commande en 2014 d'un troisième feu Stop sur un de ses modèles.

Un vieux catalogue Luxor pour vélos et motos © Radio France - Pierre MARSAT

L'autre gros marché de Luxor, c'est l'ambiance lumineuse intérieure du nouveau Range Rover, avec des leds, technologie moderne et économe en énergie. La PME angoumoisine prend un rythme de croisière confortable : elle veut doubler son chiffre d'affaire d'ici 3 ans.

Des produits nouveaux élaborés par le bureau d'études © Radio France - Pierre MARSAT