Industrie automobile : près de Nancy, "2022 sera une année blanche pour la vente de voitures"

La pénurie de composants électroniques rallonge les délais de livraisons de voitures neuves et fait craindre une très mauvaise année 2022 en termes de vente.

C'est une conséquence directe de la pénurie de matières premières dans l'industrie automobile. Les délais pour obtenir une voiture neuve ont augmenté de manière inédite et les ventes de voitures neuves ont déjà baissé de 30% en octobre 2021 par rapport à l'an dernier. De quoi laisser craindre aux professionnels une très mauvaise année 2022 en termes de vente.

A Laneuveville-devant-Nancy, dans l'agence Renault de Richard Bologna, il faut désormais attendre entre quatre et six mois en général pour obtenir sa nouvelle voiture contre deux mois avant la crise. Un délai qui peut monter jusqu'à dix mois pour certains modèles. "Je vends du délai, je n'ai plus de matière, j'ai 19 voitures commandées mais je ne peux pas vraiment donner de délai" explique le concessionnaire.

Pénurie et choix stratégique

Une situation qui va selon lui s'empirer du fait de la pénurie mais aussi de la stratégie des constructeurs privilégiant désormais la construction de véhicules électriques, plutôt que ceux à moteurs thermiques. "2022 sera une année blanche, on ne va pas attendre nos objectifs en termes de vente, c'est sûr" confirme Richard Bologna qui explique que les délais risquent aussi de s'allonger. Jusqu'à ce que les stocks se remplissent, "ça devrait arriver en 2023" précise le concessionnaire.

La marché de l'occasion automobile décline aussi

Mais autre conséquence, le stock de voiture d'occasion diminue donc à vue d'œil. Les clients ayant un besoin rapide de voiture, se reportent sur ce marché plutôt que d'attendre un véhicule neuf. "Sur la plateforme d'achat d'occasion par laquelle je passe, on est passé de 600 à une centaine de véhicule en quelques semaines" s'étonne encore Richard Bologna.

Pour lui et ses collègues il faut donc faire preuve de stratégie : "je demande à mes clients d'anticiper leurs achats en prenant compte des délais, on doit aussi gagner du temps en faisant des réparations".