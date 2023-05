Industrie en Isère : l'entreprise Rivoire solutions industrielles s'agrandit

La Nouvelle éco nous emmène ce mercredi 17 mai sur France Bleu à la découverte de l'entreprise de sous-traitance industrielle Rivoire à Reventin-Vaugris. Passé de 1 à 56 salariés en trente ans elle continue à progresser, non sans mal pour dénicher la main-d'œuvre qualifiée, et a inauguré la semaine dernière une extension qui double sa surface d'ateliers et de bureaux. Entretien avec son co-gérant Dorian Rivoire.

ⓘ Publicité

France Bleu Isère : Un point d'abord sur les activités du Groupe Rivoire. Elles sont multiples ?

Dorian Rivoire : Effectivement nous avons pas mal d'activités chez nous. On a le bureau d'études, qui est intégré à notre société. On a l'usinage, la chaudronnerie, la maintenance industrielle, la tuyauterie et on a une activité de fabrication, de conception de machines spéciales en interne chez nous.

En fait, vous êtes capables de répondre aux demandes des clients en matière de fabrication de machine et d'entretien.

De la conception à l'installation. On conçoit, on fabrique, on installe et on entretient les machines pour nos clients. Soit des machines qu'on a fabriquées nous, soit des machines de grands fabricants déjà en place chez des clients.

Ces clients justement. Il y a des noms qui parlent au grand public et dans votre secteur de la vallée du Rhône iséroise...

Nous travaillons beaucoup dans l'agroalimentaire et nos principaux clients ce sont Danone, Yoplait, Candia, Lustucru. On travaille aussi dans l'industrie du textile pour Hermès. On travaille aussi un peu pour Lafuma Mobilier.

Rivoire possède son propre bureau d'études en interne - ©Madmax Studio - Groupe Rivoire

Votre papa a créé cette entreprise il y a une trentaine d'années, dans son garage. C'est une belle histoire que vous pouvez nous raconter ?

C'est ça. Dans son garage, exactement. Il a créé la société en 1992, à la suite de la fermeture de son ancienne entreprise dans laquelle il travaillait. Il avait un peu de place chez lui. Il a acheté trois machines de son ancienne société et il a commencé à faire de l'usinage. Pendant deux ans et demi, il a travaillé tout seul. Et puis, au bout de deux ans et demi, il a embauché un premier salarié, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et aujourd'hui nous sommes environ 56.

Vous êtes dans un domaine très concurrentiel ou peu concurrentiel ? Comment ça se passe à ce niveau là ?

Ces dernières années on pensait que c'était un domaine qui était très concurrentiel mais en fait, on se rend compte ces derniers mois que ça ne l'est pas vraiment. Aujourd'hui, tous nos clients cherchent des sociétés comme nous parce qu'ils ont beaucoup de travail et ils ne trouvent pas grand monde en fait. Nous, on ne fait que du sur-mesure et on se rend compte que de moins en moins de sociétés font du sur-mesure. Donc on a beaucoup de personnes, notamment en ce début d'année, beaucoup de nouveaux clients qui nous cherchent, parce qu'on a un savoir faire qui se perd et on se rend compte que nos concurrents ne sont plus si nombreux que ça ou alors qu'ils sont déjà bien débordés.

Et les industriels ne vont pas forcément faire fabriquer leurs machines à l'étranger. Ça peut avoir un intérêt pour eux de le faire au plus près...

Tout à fait. Surtout ces dernières années, avec les questions que les grands industriels se posent sur l'écologie, sur les circuits courts. Ils essayent de faire fabriquer leurs machines au plus près. Alors pas les grosses machines d'embouteillage ou de conditionnement, mais nous on intervient plutôt en deuxième ligne pour, soit installer ces machines, soit installer tous les équipements annexes autour qui ne sont pas pris en charge par les grands fabricants. On fait aussi beaucoup de tuyauterie pour les nouvelles lignes de production chez nos clients qui, quand ils investissent dans une nouvelle ligne, ont énormément de boulot autour qui n'est pas pris en charge par ces grands fabricants.

Pour répondre à cette demande, vous venez d'inaugurer un extension de bâtiment sur votre site de Reventin-Vaugris. Vous cherchez aussi du personnel ?

On cherche à embaucher toute l'année en fait. Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas eu de rupture de recherche. Une année moyenne ce sont deux à trois personnes et il y a eu des grosses années où on a embauché jusqu'à neuf personnes.

Des tourneurs fraiseurs, des chaudronniers, des soudeurs ?

Un peu tout ! Ces dernières années, ça a été beaucoup de tuyauteurs, ça a été beaucoup de personnes en maintenance, des techniciens de maintenance. On a embauché l'année dernière en fraiseur, on a embauché un chaudronnier... L'extension qui a été inaugurée la semaine dernière, nous a permis de doubler la superficie de notre atelier, de doubler la superficie de nos bureaux, ce qui nous permet d'appréhender l'avenir un peu plus sereinement, d'avoir beaucoup plus de place et une capacité de production plus importante. C'était la première étape pour pouvoir partir sur un développement derrière, pour pouvoir embaucher du monde. Avant, on était coincés dans notre bâtiment, de 1200 mètres carrés. Il était rempli à ras bord. On était obligé de se soucier de la taille des pièces que les clients nous demandaient avant de pouvoir prendre les commandes parce qu'on n'était pas sûr qu'elles puissent rentrer dans l'atelier. Donc aujourd'hui on a gagné énormément en confort aussi pour nous, pour nos salariés. On a refait tous les locaux communs : réfectoire, vestiaires, etc.

Rivoire vient d'étendre ses locaux à Reventin-Vaugris - ©Madmax Studio - Groupe Rivoire

C'est important aussi ce confort quand on doit partir quasiment "à la pêche aux salariés" ?

Nous sommes d'abord une entreprise familiale, donc on a toujours été attachés aussi aux conditions de travail de nos salariés. On aime que les gens soient bien qui puissent travailler dans de bonnes conditions. Mais c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, le secteur étant très tendu, quand on a besoin d'embaucher, 95 % du temps, c'est une personne qui est en poste dans une entreprise du coin.

Il faut dire aussi que votre activité réclame un niveau d'expérience élevé...

C'est vrai, une personne "expérimentée" chez nous il faut qu'elle ait, on va dire, un minimum de cinq ans d'expérience. Une personne qui sort de l'école demande une formation continue de plusieurs années. Ça dépend des métiers mais un chaudronnier, ça peut être de quatre ou cinq ans. Et pour avoir un fraiseur expérimenté par exemple, ce sera plutôt une dizaine d'années. Ce sont des métiers qui demandent énormément de connaissances, donc on ne peut pas trouver ces personnes là en sortie d'école. Alors on essaye de former chaque année des apprentis, on en a en moyenne trois ou quatre chaque année, qu'on essaye de garder au maximum chez nous à la fin de leur apprentissage. Mais ce n'est pas toujours évident de les trouver. On a énormément de demandes aujourd'hui en apprentissage sur de la chaudronnerie, des jeunes qui veulent devenir soudeurs, mais on a de moins en moins de demandes pour les métiers de l'usinage. Tourneur fraiseur, on a quasiment plus de demandes et on se rend compte que les centres de formation sont vides ! Ce n'est pas un métier qui donne envie, en tout cas pour le moment. Pourtant il y a du travail derrière.